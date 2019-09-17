Кремль пока не принял решение об увеличении РФ добычи нефти после атак на Saudi Aramco

Москва, 17 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас трудно сказать, будет ли Россия увеличивать добычу нефти после атак на Saudi Aramco, поскольку для этого нужно понять, выдержит ли Саудовская Аравия «потолки» по производству и отгрузке. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сейчас вряд ли кто-то может дать какой-то прогноз на действия в ближайшее время. Пока нет достоверной информации. Поэтому конечно нужно какое-то время для анализа», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, в ночь на 14 сентября десять беспилотников атаковали НПЗ саудовской компании Saudi Aramco в Абкайне и Хурайсе. В результате на заводах предприятия вспыхнули пожары. Нападение привело к тому, что добыча нефти в королевстве сократилась почти в два раза, передает НСН. Из-за этого на мировых биржах поднялись цены на нефть, сообщает «ФедералПресс».

Ответственность за нападение на Saudi Aramco взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в атаках Иран, передает Infox.ru. В Тегеране отвергли обвинения Вашингтона и назвали их безосновательными.

Отметим, что после атаки на НПЗ президент РФ Владимир Путин предложил Эр-Рияду закупить у России зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400. По словам главы государства, российское оружие поможет Саудовской Аравии защитить любые объекты инфраструктуры. Ранее Дмитрий Песков сообщил, что королевство пока не отреагировало на предложение Путина.