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Шестилетний мальчик в Башкирии почти неделю провел у трупа матери

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Шестилетний мальчик в Башкирии почти неделю провел у трупа матери

Уфа, 17 сентября. Шестилетний мальчик из города Янаул провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней, сообщил источник в правоохранительных органах Республики Башкирия.

Инцидент произошел 16 августа в Янауле на улице Азина. Воспитатели детского сада обратили внимание, что мальчик уже несколько дней не появляется. Женщины решили, что с ребенком могло что-то случиться.

«С 30 августа они не могли дозвониться до женщины и начали беспокоиться», — рассказала одна из воспитательниц.

Она обратилась за помощью к подруге матери мальчика, у которой были ключи от квартиры. Выяснилось, что ребенок долгое время находился рядом с женщиной и думал, что мама спит.

На тот момент у него уже не было сил позвать на помощь. Медики скорой помощи диагностировали сильное истощение у мальчика, сейчас он находится в районной больнице. О его состоянии пока нет данных. В СК РФ по региону сообщили о проверке.

Следователи устанавливают причину и давность смерти женщины. Тело направили на судмедэкспертизу, которая поможет прояснить ситуацию, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Петербурге пенсионерка в течение трех дней находилась в квартире с телом дочери. Позднее она выволокла погибшую на улицу и оставила под кустами возле многоэтажки.

 

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