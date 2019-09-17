Москва, 17 сентября. Интернет-ресурс «Проект» Романа Баданина потворствует попыткам миллиардера Джорджа Сороса добиться разложения российского общества. Один из его методов — публикация материалов, оказывающих негативное и губительное влияние на молодежь.

Баданин, боевики и спецслужбы США

«Проект.Медиа» позиционирует себя как «независимое издание», которое ведет собственные расследования. При этом сам ресурс уже неоднократно разоблачали. Например, расследование Федерального агентства новостей вскрыло крайне интересные подробности деятельности «Проекта». Выяснилось, что Баданин был завербован американскими спецслужбами. Внимание также заслуживают и связи проекта с The Daily Beast. В качестве источников издания зачастую выступают зарубежные спецслужбы различных стран. Другими словами, информация о расследованиях и деталях работы для Баданина передается фактически из первых уст от лиц, находящихся в самых высоких эшелонах власти США, ЦРУ и АНБ.

В очередной раз связи основателя «Проекта» с западными спецслужбами вскрылись на фоне его скандального «расследования» о похищении российских социологов в Ливии. Фонд защиты национальных ценностей, сотрудниками которого являются похищенные в африканской стране Максим Шугалей и Самер Суэйфан, сообщил, что опубликованные в статье «Проекта» данные социологических исследований ранее не были обнародованы. Вся информация хранилась только на компьютере Шугалея. Ноутбук у социолога забрали при задержании в Ливии. Глава ФЗНЦ Александр Малькевич подчеркнул: это значит, что фактически сотрудники «Проект.Медиа» могли получить информацию либо от работающих в Ливии спецслужб зарубежных государств, которые допрашивали социологов, либо напрямую от террористов, похитивших россиян.

Заказ Запада

Как пишет Nation News, публикуемые «Проектом» материалы в целом вызывают крайне много вопросов и, более того, наталкивают мысль о выполнении ресурсом западного заказа по разложению российского общества. Показательной в этом смысле является статья издания под названием «Исследование о том, на чем сидит Россия».

В этом материале сотрудники «Проекта» рассказывают о проблеме употребления наркотиков, однако, судя по акцентам, основная цель — оказать негативное и губительное влияние на молодежь.

Например, авторы статьи создали специальный «словарь», с помощью которого можно быстро вникнуть в терминологию мира наркоторговли. Кроме того, в статье четко описаны способы получения запрещенных веществ и схемы по их «закладкам». Издание также указывает средние цены на наркотики. Публикация оставляет после прочтения ощущение, будто наркоторговля является крайне прибыльным бизнесом.

Вероятно, таким способом авторы «Проекта» пытаются повлиять на молодежь, которая может принять описанное в публикации за чистую монету. Так называемые «расследователи» помогают молодым людям вовлечься в мир наркотиков, рассказывая о способах приобретения запрещенных веществ и формировании этого теневого рынка.

Инструмент дестабилизации в руках Сороса

Логично предположить, что медиа Баданина, как и любой западный проект, требует серьезных финансовых вложений. Как выяснили журналисты, «Проект» финансируется миллиардером Джорджем Соросом — этот человек широко известен тем, что через свои структуры занимался организацией «цветных революций» и дестабилизировал обстановку в разных регионах мира.

Напомним, через структуры признанной в РФ нежелательной организации «Открытая Россия» — а на нее миллиардер потратил огромные деньги — финансировался фонд Стипендии Джона Найта. Именно этот фонд выделил Роману Баданину средства на обучение в Стэнфорде.

Сам основатель «Проекта» утверждал, что для функционирования его медиа необходимо не менее 500 тысяч долларов в год. Деятельность ресурса показывает, что средства ему выделяют в достаточных объемах. Nation News предполагает, что такая щедрая финансовая поддержка не может быть безвозмездной: «Проект» стал неким инструментом в руках Джорджа Сороса по дестабилизации ситуации в России.

Миллиардер же неоднократно давал понять, что Россия входит в сферу его интересов. Вливая огромные средства в «Открытую Россию» он старался повлиять не только на политические структуры страны, но и на настроения общества.

Джорджа Сороса сравнивают с Алленом Даллесом — тот в 60-е годы был главой ЦРУ и создал целый «план» морального разложения СССР. План Даллеса последовательно реализовывался в течение многих лет, вплоть до кризиса 90-х.

Сегодняшние события показывают, что Джордж Сорос фактически является продолжателем стремлений экс-главы американской разведки. Через свои структуры миллиардер пытается распространить в российском обществе ЛГБТ-убеждения, протолкнуть идею популяризации абортов для снижения численности населения, а также инициативы по легализации наркотиков.

Как отмечают СМИ, теперь миллиардер реализует свою деструктивную деятельность и через «Проект» Баданина. Журналисты отмечают, что правоохранительным органам и Роскомнадзору следует провести более тщательный анализ публикаций этого медиа на предмет его негативного и преступного влияния на российское общество.