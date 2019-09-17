Глава миссии ООН потребовала от Киева прекратить дискриминацию русского языка

Глава мониторинговой комиссии ООН Матильда Богнер презентовала в Киеве доклад, посвященный соблюдению прав человека на Украине. Корреспондент Федерального агентства новостей выслушал его и постарался выделить главное.

Такой доклад миссия ООН на Украине делает каждые три месяца. И последние три месяца ее представителей явно порадовали. Так, Богнер сообщила, что период с 16 мая «стал самым мирным в Донбассе за последние три месяца». Правда, по подсчетам миссии ООН, за это время восемь человек там были убиты и более 60 ранены в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легкого вооружения. Тем не менее, по словам Богнер, раньше было намного хуже — число жертв каждый месяц исчислялось десятками. Всего, по данным ООН, за весь период конфликта в Донбассе погибли 3340 человек.

Кроме того, Матильда Богнер потребовала от украинских властей срочно отменить привязку выплаты пенсий к регистрации граждан на Украине в качестве временно перемещенных лиц (ВПЛ). В ООН настаивают на том, что пенсии и социальные выплаты должны получать все украинцы.

Также в миссии ООН подчеркнули, что на Украине по-прежнему выносятся несправедливые приговоры, связанные с конфликтом в Донбассе. Миссия проанализировала 98 судебных заседаний и почти сотню приговоров и больше чем в половине из них увидела предвзятость судей.

Матильда Богнер обвинила Киев и в нежелании привлекать к суду виновных за нападения на журналистов. За последние три месяца таких нападений было шесть, и особенно Богнер отметила убийство Вадима Комарова, который занимался расследованием фактов коррупции в Черкассах. Она также напомнила, что в июле исполнилось три года с момента убийства в Киеве журналиста Павла Шеремета, и следствие по этому делу не продвинулось ни на шаг.

На вопрос ФАН, следят ли в миссии ООН за процессом над убийцами журналиста Олеся Бузины, Богнер отметила, что следят и что этот процесс долгое время искусственно затягивался.

«Однако в последнее время, после смены руководства силовых структур Украины, дело, похоже, сдвинулось с мертвой точки. И мы надеемся, что уже до конца года по нему будет вынесен справедливый приговор», — заявила она ФАН.

Также, по словам Богнер, в миссии ООН хотели бы видеть активизацию расследования убийств на Майдане в 2013-2014, а также событий в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

Кроме того, миссия ООН призвала украинские власти разработать и принять закон, четко регламентирующий права меньшинств на территории Украины, особенно в части обеспечения доступа к обучению на родном языке. Богнер призвала Киев «закончить дискриминацию по языковому признаку», начавшуюся при ушедшей украинской власти.