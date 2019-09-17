Туадера назвал главной задачей возвращение мира в ЦАР

Мадрид, 17 сентября. Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера назвал возвращение мира и стабильности в свою страну главной задачей на настоящий момент. С таким заявлением он выступил на ежегодном собрании общины Сант-Эгидио, которое проводится в Мадриде.

Глава ЦАР в своей речи подчеркнул, что урегулирование ситуации в африканском государстве вышло на первый план еще в 2016 году. С тех пор на пути к цели было сделано несколько шагов, самым важным из которых стало подписание Хартумского соглашения между правительством и лидерами вооруженных группировок в феврале этого года.

«Это мирное соглашение дало надежду населению, но многие проблемы остаются», — констатировал Туадера.

Он призвал вооруженные группы прекратить атаки и массовые убийства граждан, а также обратил внимание на необходимость отмены смертной казни в стране. Эти два шага, по его мнению, будут способствовать установлению мира в ЦАР.

Напомним, 13 августа республика отметила 59-летие своей независимости. В честь праздника глава государства издал декларацию, призывающую к патриотизму и единству страны.

Благодаря усилиям России и активной организационной помощи правительства Судана в августе 2018 года в Хартуме состоялась встреча лидеров противоборствующих сторон. По ее итогам было достигнуто соглашение о создании Центральноафриканского объединения, которое стало платформой для консультаций по урегулированию кризиса в республике. Кроме того, участники встречи подписали декларацию, которая предполагает совместную работу по примирению при содействии России, Евросоюза и международных организаций.

Ранее Туадера посвятил трофей под названием «Специальный приз за мир» народу ЦАР.