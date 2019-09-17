БТР сбил насмерть двух сотрудников Росгвардии на военных учениях под Смоленском

Смоленск, 17 сентября. Бронетранспортер (БТР) переехал двух сотрудников Росгвардии на военных учениях в Смоленской области. Об этом сообщили ТАСС во вторник в военном следственном отделе Следственного комитета по Смоленскому гарнизону.

«Да, такое есть», — уточнили в ведомстве, отвечая на вопрос, действительно ли было такое происшествие.

По данным пресс-службы Центрального округа войск национальной гвардии РФ, по факту травм, полученных на занятии под Смоленском двумя военными, один из которых скончался, командование ЦО проводит служебную проверку. Отмечается, что состояние второго военнослужащего оценивается как удовлетворительное.

Согласно предварительным данным, тренировочные учения проходили на территории деревни Жерновка.

Другие обстоятельства и детали на данный момент не уточняются.