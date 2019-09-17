«Нафтогаз» закупил 450 млн кубов газа на предстоящую зиму

Киев, 17 сентября. НАК «Нафтогаз Украины» заключил соглашение с крупным международным трейдером на поставку 450 миллионов кубометров газа. Об этом сообщили в пресс-службе украинской компании.

В «Нафтогазе» уточнили, что поставки в рамках соглашения будут осуществляться в первом квартале 2020 года.

«Благодаря развитости европейского рынка газа и несмотря на риски прерывания транзита газа Россией зимой, мы уже сегодня законтрактовали необходимые нам объемы», — передает пресс-служба слова директора по интегрированному газовому бизнесу «Нафтогаза» Андрея Фаворова.

Фаворов отметил, что компания серьезно подготовилась к новому отопительному сезону. Так, в хранилища «Нафтогаза» закачали дополнительные объемы топлива. Кроме того, систему подготовили к работе без транзита. По словам Фаворова, эти меры в совокупности с контрактом на поставку газа позволят Украине пережить зиму.

Напомним, действующий контракт на транзит российского газа в ЕС через Украину истекает в конце 2019 года. Решение о продлении сроков действия контракта будет приниматься в ходе трехсторонних консультаций России, Украины и членов Еврокомиссия. Следующая подобная встреча, которая состоится в Брюсселе, назначена на 19 сентября, передает НСН.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина намерена требовать у России компенсацию, если «Газпром» будет отстаивать свою позицию о заключении нового транзитного контракта на прежних условиях, сообщает «Царьград». Украинский политолог Евгений Голышкин назвал подобные заявления смешными и циничными.