Ярославский губернатор рассказал, чем столица «Золотого кольца» привлекает туристов

Ярославская область может сыграть значимую роль в решении проблемы лекарственного обеспечения россиян. Такое мнение озвучил ее глава Дмитрий Миронов.

В интервью с корреспондентом Федерального агентства новостей губернатор рассказал, как региону удается сохранять высокий темп развития промышленности и реализовывать политику импортозамещения, а также отреагировал на жалобы в социальных сетях на дороги в Ярославской области.

Область полного цикла

— Дмитрий Юрьевич, современная Россия — страна с огромным промышленным потенциалом, а Ярославская область — это один из регионов, который может обеспечить себя практически всем необходимым: зерном, одеждой, обувью, медикаментами, станками. Как вам в области удается сохранять и развивать производства?

— Промышленный сектр обеспечивает около 40 процентов налоговых поступлений в консолидированный бюджет области. И более 3000 предприятий, сосредоточенных в нашей области, представляют достаточно широкий ассортимент продукции – от автомобильных шин до космических модулей.

Поддержка промышленных предприятий и повышение конкурентоспособности — это одна из задач, которую мы перед собой ставим. И речь идет не просто о выпуске продукции, но и о реализации ее импортозамещающего и экспортного потенциала.

Для этого в Ярославской области сформирована полная линейка региональных институтов развития, которые оказывают содействие бизнесу как областного, так и федерального уровня. Это «Корпорация развития» и Фонд развития промышленности, Центр экспорта и бизнес-инкубатор, и многое другое. Все это части системы, которая формирует комфортную среду для производства.

Кроме того, для создания условий совместной работы госкорпораций и других крупных компаний с нашими предприятиями с 2017 года в нашем регионе работает Совет по производственной кооперации. За это время нам удалось вовлечь в процесс более ста организаций. Суммы контрактов на поставку продукции составляют порядка 2,5 миллиардов рублей.

В регионе реализуется областная целевая программа «Развитие промышленности Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности» на 2017—2020 годы. Сумма субсидий промышленным предприятиям уже достигла 29,5 миллионов рублей. Эти средства пошли на возмещение затрат по лизинговым договорам, приобретение оборудования и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

— Какие направления производства в Ярославской области, на ваш взгляд, показывают наиболее высокие результаты?

— Промышленный рост в регионе обеспечивают, прежде всего, предприятия высокотехнологичных отраслей. Как вы уже отметили, у нас неплохо налажено производство фармацевтики. Хорошие показатели — у авиа- и двигателестроения, химического производства и энергетического машиностроения. Особую роль в экономике региона играют предприятия, участвующие в исполнении гособоронзаказа.

Чтобы не быть голословным: в 2018 году стоимость всех реализованных товаров и услуг в области составила 436,6 миллиардов рублей. Темп роста к 2017 году — 109,6%. В этом году показатель первых семи месяцев такой же, как и в прошлом — более 230 миллиардов рублей.

Импортозамещение действительно работает

— Лекарственное обеспечение — одна из наиболее актуальных тем в последние дни в России. Сможет ли Ярославская область сыграть свою роль в решении этой проблемы?

— Безусловно. За 10 лет Ярославский фармацевтической кластер вырос в крупнейшую отраслевую агломерацию предприятий соответствующего типа в России. Он стал одним из наиболее успешных бизнес-проектов региона. Сейчас в этой отрасли работает восемь компаний, на которых трудятся около 1200 человек. В июне было открыто новое предприятие компании «Безе́н Хелскеа». Оно будет осуществлять полный цикл производства препарата «Утрожестан», входящего в общероссийский список жизненно важных лекарственных средств.

Также в 2019 году планируется открытие фармацевтического завода «Фармославль», при выходе которого на проектную мощность объем импортозамещения, по предварительной оценке, составит 9 миллиардов рублей в год в госпитальном секторе и 3 миллиарда рублей — в аптечном сегменте.

Мы развивали и будем развивать эту отрасль. За январь-июль этого года производство выросло на 32,6%, и мы уверены, что это лишь начало.

— Говоря об импортозамещении, можете привести примеры в других сферах?

— Компанией «ОДК-Сатурн» в рамках проекта по созданию современного высокотехнологичного серийного производства газотурбинного двигателя ГТД-110М уже изготовлены опытные образцы, которые на текущий момент проходят испытания. ГТД-110М — это стратегический проект в рамках программы импортозамещения в области газотурбинных технологий.

На сегодняшний день в России серийно не производятся отечественные газовые турбины мощностью свыше 110 МВт. А вот наш двигатель по ключевым технико-экономическим параметрам конкурирует с лучшими зарубежными аналогами, что позволит реализовывать продукцию на зарубежных рынках.

Еще один пример: с июня Рыбинский завод приборостроения, входящий в структуру Ростеха, начал производство одного из наиболее востребованных расходных материалов для лабораторных исследований — пробирок типа «Эппендорф» объемом 1,5 мл. Кроме того, предприятие освоило производство интеллектуальных приборов учета, так называемых «умных счетчиков» электроэнергии для нужд «Россети». Сейчас проводятся испытания приборов. Серийный выпуск планируется начать с декабря текущего года.

Гособоронзаказ: от «Грачонка» до ГЛОНАССа

— Как известно, в России предприятия оборонно-промышленного комплекса не только работают в рамках исполнения гособоронзаказа, но и повсеместно осваивают выпуск гражданской продукции. Как проходит этот процесс в вашей области?

— На мой взгляд, более чем успешно. Например, наш знаменитый судостроительный завод «Вымпел» заканчивает изготовление катеров специального назначения «Грачонок» для нужд Росгвардии, предназначенных для охраны Крымского моста. В то же время осенью состоится спуск на воду второго по счету морского пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М». На заводе также осуществлена закладка малого гидрографического судна проекта 19910 и рыболовецкого траулера МРТР-30.

Продолжается развитие производства модулей полезных нагрузок перспективных космических аппаратов на Ярославском радиозаводе. Осваивается серийное производство приборов системы спутниковой навигации ГЛОНАСС для военной и гражданской техники. И это только малая часть тех работ, которые ведутся в этой сфере.

— В конце августа в рамках Международного авиационного салона МАКС-2019 вы подписали соглашение о сотрудничестве с Рособоронэкспортом. Каковы ваши ожидания от этой сделки?

— Во-первых, очевидно, что в рамках подписанного соглашения Рособоронэкспорт будет оказывать содействие в продвижении продукции ярославских предприятий на мировом рынке, а также помогать участвовать в международных выставках как в России, так и за рубежом.

Кроме того, в рамках соглашения в настоящее время проводится оценка экономической эффективности и возможностей организации грузовых перевозок из аэропорта «Туношна». Если этот вариант будет экономически целесообразным, то «Туношна» получит серьезную загрузку.

Также в случае реализации офсетных соглашений Рособоронэкспорта ярославские предприятия получат возможности локализации производства в других странах.

Дороги будут лучше

— Исходя из комментариев к вашим постам в социальных сетях, можно сделать вывод, что особую озабоченность у жителей Ярославской области вызывает дорожный вопрос. Как вы считаете, удастся ли к 2024 году полностью закрыть эту тему?

— Да, тема дорог — одна из самых животрепещущих, была, есть и будет. Многие годы у нас не было больших ремонтов ни в муниципалитетах, ни на опорной сети магистралей. Один из значимых шагов был сделан в 2017-2018 годы во время реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в границах Ярославской агломерации. За этот период мы привели в порядок 452 км дорог и 215 погонных метров мостов областной и муниципальной принадлежности.

Сейчас работа ведется и в рамках соответствующего нацпроекта. Причем теперь основной упор делается на ремонт дорог регионального и межмуниципального значения. До 2024 года соответствовать нормативному состоянию будет на 900 км областных дорог и улично-дорожной сети больше.

Помимо этого, планируется установить дополнительно не менее шести стационарных камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также не менее шести автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автодорогах регионального или межмуниципального значения.

Здоровые жители, здоровая Волга

— Одним из важных для региона является и вопрос экологии, особенно водной. На каком этапе сейчас находится реализация федерального проекта «Оздоровление Волги»?

— Я напомню, что инициатором этого проекта в 2017 году выступила именно Ярославская область, и для нас особенно важно выполнить поставленные задачи — до 2022 года трехкратно снизить объем неочищенных стоков.

Для этого в регионе планируется построить, реконструировать и модернизировать очистные сооружения канализации в нескольких районах и городских округах, а также провести мероприятия по ликвидации объектов накопленного вреда экологии. Пока Минэкономразвития России предварительно согласовало шесть мероприятий. Кроме того, в этом году запланировано обследование акватории Волги — будем выявлять новые источники сброса загрязняющих веществ.

— Значимым направлением вашей работы является оздоровление граждан и вовлечение их в спорт. Сегодня в Ярославской области создается сеть физкультурно-спортивных клубов: как вы писали в соцсетях, менее чем за два года было открыто 445 клубов. Повысился ли интерес жителей вашего региона к здоровому образу жизни?

— Развитие массового спорта, наряду с развитием образования и сферы социальных услуг, находится в постоянном фокусе нашего внимания. В регионе строятся новые спортивные объекты, активно развивается массовый спорт и спорт высоких достижений. За 2018 год доля населения Ярославской области, занимающегося физкультурой и спортом, выросла на 10%. По итогам I полугодия нынешнего года этот показатель составляет 40,3% от общей численности населения.

Создание более чем 400 физкультурно-спортивных клубов за 1,5 года — следствие совместной работы, проводимой региональными властями, органами местного самоуправления и общественным активом области. Ведь все 445 клубов, о которых идет речь, были созданы обычными гражданами: учителями, врачами, предпринимателями. Значит, они поверили в идею создания клубного движения. И правительство области, как орган государственной власти, должно оказать активную помощь в его развитии.

Есть у нас и другие результаты развития массового спорта. Так, например, число граждан, принявших участие в тестировании по комплексу ГТО, возросло с 8300 человек в 2017 году до 22600 человек в 2018 году. А за первую половину этого года количество участников мероприятий ГТО уже составило более 20000 человек. Все это говорит о том, что интерес жителей нашего региона к занятиям физкультурой и спортом растет.

Приезжайте в Ярославию!

— Не так давно вы в своем Instagram писали о том, что за последние полгода турпоток в области вырос на 26%: по итогам года вы ожидаете, что регион посетят более 4 млн туристов. За счет чего планируется прирост числа гостей? Какие новые предложения для туристов появились в вашей области в этом году и еще могут появиться в ближайшее время?

— Судя по цифрам и количеству званий и статусов, которые регулярно завоёвывает регион, турист любит не только столицу Золотого кольца, но и все 4 города Ярославской области, которые входят в знаменитый маршрут.

За последние три года турпоток в регион вырос на 47% , сейчас нас посещают ежегодно более 4 миллионов человек. По итогам прошлого года Ярославская область вошла в топ-10 самых популярных у туристов городов и регионов страны и заняла девятую строчку. Мы развиваем новые направления туризма – гастрономический, событийный, агро-туризм. И уже сегодня можем предложить нашим гостям попробовать блинов на Главной Масленице страны, посетить экоферму, отправиться на виртуальную экскурсию, пролететь на воздушном шаре или посмотреть святыни затопленной Мологи. Кроме того, для жителей и гостей региона доступны более 150 негосударственных организаций, занимающихся музейной деятельностью. В прошлом году у нас было открыто шесть новых музеев, в текущем — уже десять. В том числе, музей «Рыбинского моря» и, конечно, интерактивный музей-макет «Золотое кольцо», отражающий популярный туристический маршрут.

Областной туризм мы развиваем под слоганом «Ярославия — среднерусская Гардарика», отражающем территориальную структуру нашего региона. Речь идет об уникальном созвездии из 12 древнерусских городов: Гаврилов-Ям, Данилов, Любим, Мышкин, Переславль-Залесский, Пошехонье, Ростов Великий, Рыбинск, Тутаев, Углич, Ярославль и ныне затопленная Молога. Каждый из городов — настоящая жемчужина, со своим уникальным характером и неповторимым образом.

Для удобства путешественников в нашей области развиваются инфраструктурные проекты. Построены два новых четырехзвездочных туристических комплекса: на севере области — «Ярославское взморье», на юге — «Золотое кольцо». Оба курорта предлагают различные активности: от катания на велосипеде до серфинга.

Также мы разработали аудиогид для туристов «Ярославия. Большое автомобильное путешествие» — 70 экскурсий находятся в открытом доступе. В ближайшее время в регионе появятся новые музеи и креативные маршруты для молодежи.

Поэтому мы ждем всех в гости!