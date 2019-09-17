Песков рассказал, что Путин проведет рабочий день в Москве

Москва, 17 сентября. Президент РФ Владимир Путин вернулся из Анкары и сегодняшний рабочий день проведет в Москве. График очень насыщенный, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Он уточнил, что глава государства посетит конгресс Международного еврейского благотворительного фонда «Керен ха-Йесод».
«Фонд впервые проводит свою конференцию в России, в Москве», — уточнил Песков.
Затем Путин проведет совещание о мерах по ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке, пообщается с главами регионов, пострадавших от наводнений.
«Вы знаете, что президент неоднократно был в Тулуне, проводил совещания, был сформулирован перечень поручений. Он держит их выполнение под персональным контролем», — напомнил Песков.
Кроме того, в совещании примет участие и глава МЧС Евгений Зиничев.
Вечером у Путина запланированы внутренние встречи и совещания в Кремле.
«Сегодня у него будет Геннадий Зюганов. Президент продолжит общение с руководителями парламентских фракций», — заключил Песков.