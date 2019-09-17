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Нарышкин не исключил возможности военного сценария после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии

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Нарышкин не исключил возможности военного сценария после атаки на НПЗ в Саудовской АравииМосква, 17 сентября. Угроза военного сценария после удара дронов по объектам в Саудовской Аравии не исключена. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Нарышкин не исключил потенциальной угрозы военного сценария, который может последовать после атаки дронов на НПЗ в Саудовской Аравии, но выразил надежду на мирное разрешение ситуации. 

«Угроза, безусловно, есть, но я рассчитываю на все-таки мирное разрешение», — сказал он.

В ночь на 14 сентября 10 беспилотников атаковали производство нефтегазовой компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии на востоке страны — крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором находится второе по величине нефтяное месторождение королевства.

Атаки привели к сильному пожару, из-за которого добыча нефти сократилась на 50%. Мировые цены на нефть из-за инцидента на открытии бирж подскочили в среднем на 13%. Ответственность за эту акцию взяли на себя мятежники из йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы).

Проведенную атаку дронов на НПЗ в королевстве сравнили с терактом, который произошел в 2001 году 11 сентября в США.

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Источник: ТАСС
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