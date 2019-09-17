Москва, 17 сентября. Депутат Государственной думы Василий Власов предложил приравнять рэп-баттлы к спорту и сравнил их с творчеством поэтов Серебряного века. Об этом он написал в своем обращении к министру спорта Павлу Колобкову.

Депутат Госдумы предложил признать рэп-баттлы видом спорта. По словам парламентария, признание рэп-баттлов в качестве официального вида спорта позволит расширить возможности заключения спонсорских соглашений. Как пишет РИА Новости, по мнению Власова, это положительно скажется как на бюджете России, так и на сообществе рэп-исполнителей в целом.

Депутат напомнил, что элементы массовой культуры начинают признавать во всем мире. Он привел в пример брейкинг в качестве разновидности танцевального спорта. По такому же примеру, считает Власов, рэп-баттлы также могут стать частью спортивной культуры. По данным телеканала «360», он добавил, что рэп-баттлы раскрывают красоту русского языка, способствуют его развитию и популяризации у молодежи. Как пишет «ФедералПресс»,парламентарий подчеркнул, что творчество российских рэп-исполнителей очень напоминает стихи русских поэтов-акмеистов Серебряного века.

Ранее в Госдуме поддержали идею уроков киберспорта в школе. С предложением ввести такие факультативы в российских школах выступил «Институт развития Интернета» (ИРИ). По мнению авторов инициативы, это позволит развить у учащихся стратегическое и логическое мышление, умение принимать быстрые решения и работать в команде. В письме на имя главы Минпросвещения России Ольги Васильевой они привели список приемлемых для школьников игр. В их числе — World of Tanks, FIFA и Dota 2.

Введение факультативных уроков по киберспорту может помочь школьникам в выборе жизненного пути, заявил депутат Госдумы Борис Чернышов.

Ранее председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предлагал ввести в школах и вузах новый предмет – «антикоррупционное право». По мнению депутата, такое решение позволило бы формировать у детей и молодежи антикоррупционное правосознание.