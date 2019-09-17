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Песков заявил, что реакции от Саудовской Аравии на предложение Путина не последовало

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Песков заявил, что реакции от Саудовской Аравии на предложение Путина не последовало

Москва, 17 сентября. Реакция от Саудовской Аравии на предложение президента России Владимира Путина купить российские ЗРК С-400 или С-300 пока не последовала, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

В понедельник глава российского государства предложил Эр-Рияду приобрести российские ЗРК С-400 или С-300 на фоне атаки дронов на нефтяные объекты королевства.

«Нет, не было», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, последовала ли от Саудовской Аравии реакция на предложение Путина.

Песков также добавил, что Кремль не располагает данными, которые «могли бы стать основанием для заключения о том, кто может быть виновником этой атаки».

«Мы не являемся сторонниками каких-то поспешных заключений о том, кто стоит за этой атакой», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Напомним, в ночь на 14 сентября объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. На территории двух объектов вспыхнул пожар. Ответственность за нападения взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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