Запашный назвал беспределом расстрел собак экс-чиновником в Пермском крае

Пермь, 17 сентября. Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный призвал наказать людей, которые допустили расстрел четырех охотничьих собак в Пермском крае.

Ранее владелец животных Ярослав Баронников заявил, что в минувшее воскресенье его собак расстрелял экс-замминистра промышленности и предпринимательства региона Виктор Усенко. Происходило все, по его словам, на глазах охотинспектора Виктора Козлова. ГУ МВД РФ по Пермскому краю начала проверку.

Как отмечает «Ридус», бывший чиновник объяснил свой поступок тем, что лай собак «мешает ему охотиться», а животные «гоняют лосей».

В разговоре с URA.RU известный дрессировщик Запашный назвал произошедшее в Прикамье «настоящим беспределом» и подчеркнул, что виновные должны быть наказаны.

«Это не должно создать повод для других людей беспредельничать на охоте», — отметил он.

Запашный добавил, что «не подал бы руки» ни стрелявшему в животных, ни тому, кто за происходящим наблюдал. Он осудил поведение охотинспектора, который, если и не успел предупредить первый выстрел, вполне мог остановить расстрел из человеческих побуждений.

Ранее правоохранители начали проверку по факту стрельбы в Ленинградской области. Жительница поселка Цвелодубово сообщила полиции, что неизвестный злоумышленник стрелял по собакам и угрожал сжечь ее дом.