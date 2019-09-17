Глава МИД ДНР усомнилась в эффективности присоединения США к «нормандскому формату»

Донецк, 17 сентября. Глава МИД ДНР Наталья Никонорова усомнилась в эффективности подключения США к «нормандскому формату» переговоров по Донбассу. По ее мнению, для разрешения гражданской войны на Юго-Востоке Украины необходимо, чтобы Киев выполнил взятые на себя обязательства.

Дипломат напомнила, что состав «нормандской четверки» зафиксирован в декларации в поддержку комплекса мер, который был одобрен резолюцией Совбеза ООН. По ее словам, для изменения «нормандского» или «минского» форматов, нужно отменять или дополнять подписанные ранее документы.

Никонорова считает, что предложения включить в состав «нормандского формата» других участников бессмысленны, пока Киев продолжает игнорировать требования по перемирию.

«Мы неоднократно слышали от украинской стороны все эти предложения – то добавить, то убрать каких-то участников. Но все это, в сущности, не будет иметь абсолютно никакого эффекта до тех пор, пока в Киеве не появится политическая воля выполнить те обязательства, которые уже были ими взяты на себя и, более того, подтверждены Советом безопасности ООН», — сказала глава ДНР в беседе с РИА Новости.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев был бы рад присоединению США к «нормандскому формату». Глава президентской фракции в Верховной раде Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что «нормандский формат» может расшириться до конца года за счет США и Великобритании.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. После государственного переворота в стране Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руковдству, объявили об образовании ЛНР и ДНР. В ответ Киев развернул против республик Донбасса военную операцию. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, ДНР и ЛНР неоднократно уличали Киев в нарушении режима прекращения огня.