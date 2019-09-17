ВСУ разместили танки и гаубицы в жилых районах Донбасса

Донецк, 17 сентября. Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) разместили танки и артиллерию вблизи жилых домов в подконтрольных киевским властям населенных пунктах в Донбассе. Об этом сообщает во вторник пресс-служба народной милиции Донецкой Народной Республики.

По словам представителя военного ведомства ДНР, разведка зафиксировала прибытие военной техники и вооружений ВСУ в жилые кварталы и на территории муниципальных объектов.

Так, по имеющимся данным, в Новоеленовке зафиксированы четыре танка и два БТР, в населенном пункте Херсонес — четыре гаубицы «Гиацинт-Б», в Двуречье — четыре гаубицы «Акация» и девять гаубиц Д-20».

Отмечается, что в районе участка разведения сил возле Петровского киевские солдаты установили 10 противотанковых мин.

Как сообщал ForPost, неделю назад возле детской больницы в Калининском районе Донецка было обнаружено кустарное взрывное устройство (СВУ). По предварительным данным, пострадавших не было.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться нелегально пришедшему к власти правительству, объявили о независимости и отделении. В ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но украинские власти систематически нарушают взятые на себя обязательства.