Воевавший в Чечне командир спецназа стал мастером маникюра в Краснодаре



Краснодар, 17 сентября. Бывший капитан спецназа Дмитрий Братчиков стал настоящей звездой маникюра в Краснодаре. При этом он признается, что даже представить себе не мог, что это такой «адский труд».

По его словам, после окончания военного общевойскового училища в Новосибирске, он по распределению отправился служить в Чечню. Шла «вторая чеченская» война. Там он дорос до роты, откуда перевелся на Кубань, где командовал группой спецназа. Последние годы перед отставкой служил в штабе.

Оставить военное дело Братчиков решил девять лет назад, пошел учиться на маркетолога. Адаптироваться к новой жизни оказалось непросто: Дмитрий норовил всеми командовать, да еще и армейскими лозунгами. Потом он решил освоить необычную для мужчины профессию мастера маникюра. Правда, в дипломе ему по привычке написали «маникюрша и педикюрша 2 разряда».

Работу Дмитрий нашел почти сразу после окончания учебы. По его мнению, многие салоны хотят иметь «какую-то изюминку», чтобы отличаться от конкурентов. Нового мастера многие женщины восприняли поначалу с некоторой опаской, но попав к нему в руки понимали, что ошибались. Братчиков пояснил, что ему хотелось «перебороть свою гордыню и попробовать то, чем занимаются женщины»,

«С виду все казалось так просто, но хочу сказать, работа мастера маникюра — труд адский», — признался он в интервью газете KP.RU.

Особенно трудно, по его словам, часами корпеть над педикюром, когда рисуешь на ногтях.

«Я «художку» не заканчивал, но узоры научился выводить. Просто часами работал с кистью, как ребенок с прописями», — поделился бывший спецназовец.

Спустя четыре месяца у него даже появились постоянные клиенты, но сейчас он постепенно уходит от этого увлечения. Его новое хобби - практическая психология. Братчиков уже проводит консультации и семинары по проработке страхов и негативных состояний.