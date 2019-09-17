Глава Sputnik Молдавия задержан в Кишиневе

Кишинев, 17 сентября. Глава агентства Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк задержан в Кишиневе. Как сообщили в пресс-службе Sputnik, его статус пока неизвестен.

«В Кишиневе задержан глава Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк. Мы выясняем его правовой статус», — сообщили в пресс-службе агентства в комментарии РИА Новости.

В июле стало известно, что литовская комиссия по радиовещанию и телевидению намерена запретить доступ к сайту новостного агентства Sputnik Литва на территории страны. В конце мая шеф-редактора издания Марата Касема задержали в аэропорту Вильнюса. После допроса ему вручили бумагу, в которой говорилось, что он «представляет угрозу национальной безопасности для Литвы». Журналиста обвинили в том, что он «пропагандирует неправильные вещи», и запретили ему въезд в Литву.