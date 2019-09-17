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Меньшова призналась, что прибегает к болезненным процедурам ради сохранения молодости

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Меньшова призналась, что прибегает к болезненным процедурам ради сохранения молодости

Москва, 17 сентября. Актриса Юлия Меньшова призналась, что ради сохранения привлекательности прибегает к болезненным косметическим процедурам. Свой «рецепт» красоты и молодости она раскрыла подписчикам в социальной сети Instagram.

Актриса рассказала, что самый актуальный вопрос, который ей задают: «Как вам удается так выглядеть?» Пользователи соцсетей отмечают, что Меньшова в свои 50 лет выглядит как минимум на десяток лет моложе. Телезвезда отметила, что в последние два года сделала для себя много открытий в вопросе сохранения молодости. Она призналась, что прибегает к специальным процедурам для поддержания отличной формы.

«Во-первых, скульптурный массаж лица. Это, скажу вам честно, дико больно. Особенно первые раза четыре. Но к исходу курса (10 раз) — уже полный расслабон и невероятный эффект, который мне не с чем даже сравнить. Оказывается, мышцы лица тоже нуждаются в фитнесе, не меньше тела», — рассказала Юлия Меньшова.

Она добавила, что также пользуется специальной уходовой косметикой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Напомним, Юлия Меньшова завоевала любовь телезрителей благодаря шоу «Я сама», однако после закрытия шоу надолго пропала с телеэкранов. В июле 2019 года она призналась, почему ушла с телевидения. По словам актрисы, работа в шоу временно заслонила ее карьеру в театре и кино.

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Источник: Instagram-аккаунт Юлии Меньшовой
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