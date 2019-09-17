Русофилы Болгарии отпраздновали народную победу над властями Софии

16-й Собор русофилов Болгарии ознаменовался рекордным числом участников и массовыми акциями протеста против репрессий властей в отношении их лидеров.

Обострение внутриполитической обстановки в Болгарии началось с протеста министерства иностранных дел страны против предстоящей выставки в Российском культурно-информационном центре «75 лет освобождению Восточной Европы от нацизма». По мнению болгарских властей, страна в 1944 году была не освобождена, а оккупирована. Логика у них интересная: когда на территории Болгарии находились войска нацистской Германии, то она была свободной, а когда их вышвырнули советские войска, это была «оккупация».

Протест болгарских дипломатов не только не помешал проведению выставки, а наоборот, сильно помог ей. Действительно, никогда в Российском культурно-информационном центре не было так много народа, как на этой выставке 9 сентября 2019 года. Люди узнали о ней из болгарских СМИ, сообщавших о протесте МИД. В связи с этим один из руководителей Российского военно-исторического общества Михаил Мягков поблагодарил МИД Болгарии «за информационную поддержку выставки». Перефразируя известное выражение, можно сказать: «Хотели как хуже для России, а получилось как всегда».

Но это не остановило болгарские власти, и они направили свои усилия на противодействие следующему культурному мероприятию, связанному с Россией — Собору друзей России. На этот раз все обстояло значительно серьезнее. В день открытия выставки сотрудниками ДАНС (Государственное агентство национальной безопасности) были задержаны и с наручниками на руках доставлены в Специализированную прокуратуру председатель Движения «Русофилы», организующего Собор, Николай Малинов и секретарь Юрий Борисов. В их квартирах и на рабочих местах были проведены обыски. Также в прокуратуру были вызваны на допросы заместитель председателя Милен Чакыров, главный секретарь Кристина Иванова, почетный председатель Енчо Москов, член Национального совета движения Ваня Добрева. После многочасовых допросов все были освобождены и стали свидетелями, кроме Николая Малинова, против которого возбудили уголовное дело по статье 105 — шпионаж. Его выпустили под залог в 50 тысяч левов (25565 eвро).

Вскоре в газете «24 часа» были опубликованы предоставленные Специализированной прокуратурой «доказательства шпионской деятельности» Николая Малинова. Это фотографии напечатанного на русском языке доклада. В нем говорится о нахождении Болгарии под полным контролем США и необходимости вывода ее под влияние России. Для этой цели предлагалось взять у сбежавшего в Сербию болгарского банкира Цветана Василева 1,5 миллиарда евро при посредничестве отставного генерала российской разведки Леонида Решетникова и российского олигарха Константина Малофеева. На эти деньги закупить предприятия, приносящие доход, СМИ и телевизионные каналы. Затем создать политическую партию и добиться ее победы на парламентских выборах. Не очень понятно, почему Цветан Василев даст деньги на этот план, и очевидно, что США не допустят победы в Болгарии пророссийской партии и заставят болгарских олигархов выделить значительно большие средства на ее нейтрализацию. Но в любом случае в докладе нет никаких секретных сведений, а следовательно, и шпионажа, да и вообще все, о чем там говорится, находится в рамках закона.

Тем не менее прокуратура сразу же объявила о запрете въезда в Болгарию Леониду Решетникову сроком на 10 лет и Константину Малофееву. Затем большой друг США и бывший глава МИД Болгарии Соломон Паси в интервью телеканалу bTV объявил, что под дипломатическим прикрытием только в посольстве России в Софии работают 68 шпионов, а всего в Болгарии их сотни. Вот только в штате посольства всего 36 человек, но этот факт Соломона Паси не смутил, и он заявил, что в Болгарии нет русофилов, а есть только русские шпионы. После этого, отбросив всякие приличия, посольство США открыто вмешалось во внутренние дела Болгарии.

«Мы ознакомились с расследованием болгарских правоохранительных органов предполагаемого случая шпионажа. США полностью поддерживают усилия Болгарии защитить свой суверенитет от злонамеренного влияния», — говорилось в сообщении посольства США на официальной странице в Facebook.

Так как были изъяты все компьютеры и документация движения «Русофилы», то были серьезные опасения, что Собор друзей России не состоится. Тем не менее в социальных сетях высказывалось почти единодушное мнение о необходимости его проведения даже в случае противодействия властей. 13 сентября состоялся протест в Софии перед зданием МИД, на котором присутствующие потребовали отставки главы министерства Екатерины Захариевой за антироссийские действия, отмены санкций против России и виз для ее граждан при посещении Болгарии, а на следующий день тысячи людей стали собираться на Собор на берегу водохранилища Копринка. Я был среди них.

Традиционно собор открылся с выступления детских хореографических и вокальных коллективов — победителей конкурса «Пусть всегда будет солнце!». В отличие от прошлых лет, были офицеры запаса, одетые в военную форму. Особенно много было воздушных десантников. Присутствовали и байкеры из болгарского отделения мотоклуба «Ночные волки». Повсюду продавались флаги России и Болгарии, магнитики и чашки с портретами Владимира Путина, Тодора Живкова, Юрия Гагарина, Иосифа Сталина. Коммунисты из города Стара-Загора раздавали календари за 2019 год к 140-летию Сталина. Над большой сценой на берегу водохранилища был натянут транспарант, извещающий, что в этом году собор посвящен 140-летию установления дипломатических отношений между Россией и Болгарией. Девиз собора в этом году был «С Россией Европа сильнее!».

Члены Союза русофилов «Петко Войвода» Иван Иванов и Диан Вылков установили палатку, стенами которой стали российские и болгарские флаги. Затем у палатки начался сбор подписей в поддержку Николая Малинова. Каждому подписавшемуся давали наклейку на одежду со словами, «Аз съм русофил! Арестувайте ме!» («Я — русофил! Арестуйте меня!»). Наклейки пользовались такой популярностью, что скоро кончились, но тысячи людей продолжали ставить свои подписи. Иван Иванов объяснил смысл акции.

«Мы поддерживаем Николая Малинова как главу самой крупной русофильской организации в Болгарии, и кроме того этим мы выражаем протест против репрессивных действий в отношении русофилов и вмешательства внешних сил в болгарские дела», — сказал он.

На открытии официальной части Собора тысячи людей с ликованием встретили появление Николая Малинова. Он сказал, что ему предлагали требовать на Соборе отставки правительства и перенести его в Софию, но, так как это бы привело к ухудшению болгаро-российских отношений, то он отказался от этого. Закончил он свое выступление словами: «Без России Болгария не уцелеет в этом многополюсном мире». После этого собравшиеся начали скандировать «Россия!». На сцене присутствовали депутаты болгарского парламента Эмил Христов, Станислав Станилов, Валентин Ламбрев, Александр Симов, Петр Кынев и Красимир Велчев.

Затем было зачитано поздравление с открытием собора президента Болгарии Румена Радева. В нем он подтвердил свою позицию относительно обвинений русофилов в шпионаже. Еще 10 сентября в Пловдиве он обратился к Специализированной прокуратуре.

«Обвинения в шпионаже в пользу России исключительно тяжелые. Дайте неоспоримые факты!», — а затем добавил, — Здоровый разум покинул политическое пространство. Бессилие управляющих справиться с тяжелыми проблемами страны и полный провал правительства в стратегических для нашего европейского развития приоритетах вырождаются в панический поиск врага в прошлом и настоящем».

В обращении к участникам собора он говорил о будущем отношений России и Болгарии. Он подчеркнул важность связей между нашими народами, которые преодолели различные вызовы времени.

«Они имеют свои глубокие исторические, духовные и культурные корни, которые проходят через письменность, православие и мечту о свободе. Поэтому сегодняшний праздник не просто ностальгическая встреча тысяч болгар, связавших свою профессиональную или личную судьбу с Россией. Национальный собор — повод найти современное измерение этих сильных исторических связей и знак того, что отношения между нашими народами имеют солидное будущее», — сообщил Радев.

Обрадованные поддержкой своего президента, болгары радостно закричали «Победа!». Затем от имени комиссии по международным отношениям Совета Федерации России было зачитано поздравление Константина Косачева.

«Убежден, что голос русофилов в Болгарии будет сильнее каждый год на пространстве Европейского Союза», — написал Косачев в поздравлении. После того, как прозвучали эти слова, собравшиеся долго скандировали «Путин!»

Специальным гостем Собора был председатель Союза русофилов Женевы Ги Меттан, автор книги «Россия — Запад. Тысячелетняя война». По его мнению, Россия не должна верить Западу, так как его преклонение перед демократией — не более, чем обман, и достаточно вспомнить, как он поощрил Ельцина на расстрел законно избранного парламента в 1993 году. Если бы в западных странах действительно хотели мира, то распустили бы в 1991 году НАТО, и не было бы войн в Югославии и на Украине, но тамошнюю элиту ничего, кроме денег не интересует. Свое выступление он закончил словами «Русофилы всех стран, соединяйтесь!». Другими иностранными гостями были депутат Государственной думы и один из основателей движения «Бессмертный полк» Николай Земцов и Андрей Заренков — председатель Антифашистского союза Эстонии.

Когда собравшимся объявили, что от их имени поздравляют премьер-министра России Дмитрия Медведева, которому сегодня исполняется 54 года, то раздалось и долго не смолкало многотысячное «Ура!». После официальной части Собора продолжился концерт наших песен в исполнении профессиональных болгарских артистов — Христо Кидикова и группы «Граммофон», которая исполняет только русские песни. Интересно было послушать, как сразу после песни про белогвардейцев следовала песня про Красную армию. До самого вечера болгары водили хороводы перед сценой, размахивая при этом российскими и болгарскими флагами.

Правительство Болгарии, очевидно, стремилось уменьшить количество присутствующих на Соборе друзей России. Наверное, с этой целью всего в нескольких километрах от водохранилища Копринка и в это же время проводился другой собор — воинов запаса, под руководством министра обороны Болгарии Красимира Каракачанова.

«Вы те люди, которые осуществляют связь между современной болгарской армией и той болгарской армией, которую мы помним во всей ее мощи и величии», — сказал он, обращаясь к военнослужащим запаса.

Получилось, что министр намекнул, что в современной болгарской армии нет ни мощи, ни величия.

Однако уменьшить число друзей нашей страны не удалось. По сообщению ТАСС, на Соборе друзей России присутствовало 20 тысяч человек, что почти в 1,5 раза больше, чем год назад. Таким образом, снова действия русофобских кругов Болгарии привели к результату, противоположному от ожидаемого.