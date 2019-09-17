Сирия, 17 сентября. Митинги мирных жителей против агрессии США и Турции происходят в Алеппо. ВВС Израиля подозреваются в новой атаке на союзников САА в Дейр-эз-Зоре. Курды открыли стрельбу в городе Рас Аль-Айн на границе с Турцией, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ударили по расположениям «Ан-Нусры»*** в южной части Алеппо; обнаружили схрон исламистов в окрестностях Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжает препятствовать выходу мирных жителей из «Большого Идлиба» в зону контроля САА.

Курды: открыли стрельбу в городе Рас Аль-Айн на севере провинции Хасака; установили КПП для насильственной вербовки гражданских лиц на въезде в Хасаку.

ВВС Израиля: подозреваются в нанесении авиаударов по району Абу-Кемаля на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

В городе Алеппо состоялись демонстрации мирного населения, участники которых осудили американскую и турецкую агрессию в Сирии. Согласно информации новостного портала SANA News, местные жители собрались на площади Саадалла Аль-Джабери, заявив о своем неприятии оккупационной политики Анкары и Вашингтона. Во время митинга протестующие выкрикивали лозунг «Убирайтесь из Сирии». Таким образом сирийцы показали, что готовы отстаивать суверенитет страны. Отмечается, что участие в протестной акции принимали по большей части студенты.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (AliAlleile) сообщает о том, что взрыв неизвестного свойства прогремел в окрестностях города Абу-Кемаль в месте базирования отрядов проасадовского иранского ополчения. По неподтвержденной информации агентства новостей Middle-East-News, он стал следствием воздушной атаки ВВС Израиля. Напомним, предыдущий авианалет израильской авиации в данном районе произошел в ночь с 8 на 9 сентября. Тогда под ударом оказалась строящаяся военная база союзников Сирийской арабской армии (САА), жертв среди ополченцев-шиитов удалось избежать. В прошлый раз ВВС Израиля проникли в САР через воздушное пространство Иордании, предварительно согласовав свои действия с силами США, дислоцирующимися в «безопасной зоне» в районе «Ат-Танфа».

Провинция Даръа

Очередной тайник, принадлежавший боевикам вооруженной оппозиции, был обнаружен в ходе зачистки местности в окрестностях административного центра региона военнослужащими Сирийской арабской армии (САА). Как передает агентство новостей SANA News, в схроне джихадистов содержалось большое количество оружия и средств связи. Напомним, территории провинций Даръа и Эль-Кунейтра были полностью освобождены в ходе военной операции «Базальт», которая завершилась в июле прошлого года. При этом благодаря посредничеству представителей российского Центра по примирению враждующих сторон властям САР удалось достичь мирного урегулирования конфликта со многими антиправительственными бандгруппами.

Провинция Идлиб

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин сообщает о том, что исламисты незаконных вооруженных формирований, оккупирующих территорию «Большого Идлиба», не перестают препятствовать выходу мирных жителей в безопасные районы, подконтрольные Сирийской арабской армии (САА). Боевики не позволяют населению приблизиться к гуманитарному коридору «Абу-Духур» под угрозой применения оружия. Напомним, несколько дней назад также поступали сведения о том, что джихадисты открыли огонь по автомобилям с сирийцами, попытавшимися перейти в зону контроля правительственных сил.

Тем временем Twitter-канал (Step_Agency) заявляет о новых перестрелках между САА и радикалами в южной части региона. Артиллерия сил САР ударила по военным объектам террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» на окраине населенного пункта Трамла. Сведения о нанесенном исламистам уроне в настоящий момент уточняются.

Провинция Хасака

Несмотря на предыдущие заявления о выводе отрядов из приграничных с Турцией районов, «Демократические силы Сирии»**** (SDF) все еще осуществляют рейды в городе Рас Аль-Айн. Информационный портал Al Nour сообщает о том, что во время обысков курдские радикалы начали беспорядочную стрельбу в жилых кварталах населенного пункта. Сведения о возможных жертвах среди мирного населения пока выясняются. Напомним, в соответствии с американо-турецким соглашением о создании «зоны безопасности» на севере САР, курды обязались покинуть территорию вблизи сирийско-турецкой границы.

Кроме того, «демократическая армия» продолжает пополнять свои ряды посредством принудительной мобилизации. Так, на взъезде в Хасаку был установлен еще один контрольно-пропускной пункт, который будет использоваться для набора молодых людей, въезжающих в город.