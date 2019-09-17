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Сирия новости 17 сентября 12.30: Израиль подозревают в проведении атаки в САР, жители Алеппо против агрессии США и Турции

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ВВС Израиля

Сирия, 17 сентября. Митинги мирных жителей против агрессии США и Турции происходят в Алеппо. ВВС Израиля подозреваются в новой атаке на союзников САА в Дейр-эз-Зоре. Курды открыли стрельбу в городе Рас Аль-Айн на границе с Турцией, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ударили по расположениям «Ан-Нусры»*** в южной части Алеппо; обнаружили схрон исламистов в окрестностях Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжает препятствовать выходу мирных жителей из «Большого Идлиба» в зону контроля САА.

Курды: открыли стрельбу в городе Рас Аль-Айн на севере провинции Хасака; установили КПП для насильственной вербовки гражданских лиц на въезде в Хасаку.

ВВС Израиля: подозреваются в нанесении авиаударов по району Абу-Кемаля на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

В городе Алеппо состоялись демонстрации мирного населения, участники которых осудили американскую и турецкую агрессию в Сирии. Согласно информации новостного портала SANA News, местные жители собрались на площади Саадалла Аль-Джабери, заявив о своем неприятии оккупационной политики Анкары и Вашингтона. Во время митинга протестующие выкрикивали лозунг «Убирайтесь из Сирии». Таким образом сирийцы показали, что готовы отстаивать суверенитет страны. Отмечается, что участие в протестной акции принимали по большей части студенты.

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (AliAlleile) сообщает о том, что взрыв неизвестного свойства прогремел в окрестностях города Абу-Кемаль в месте базирования отрядов проасадовского иранского ополчения. По неподтвержденной информации агентства новостей Middle-East-News, он стал следствием воздушной атаки ВВС Израиля. Напомним, предыдущий авианалет израильской авиации в данном районе произошел в ночь с 8 на 9 сентября. Тогда под ударом оказалась строящаяся военная база союзников Сирийской арабской армии (САА), жертв среди ополченцев-шиитов удалось избежать. В прошлый раз ВВС Израиля проникли в САР через воздушное пространство Иордании, предварительно согласовав свои действия с силами США, дислоцирующимися в «безопасной зоне» в районе «Ат-Танфа».

Провинция Даръа

Карта военных действий — Даръа

Очередной тайник, принадлежавший боевикам вооруженной оппозиции, был обнаружен в ходе зачистки местности в окрестностях административного центра региона военнослужащими Сирийской арабской армии (САА). Как передает агентство новостей SANA News, в схроне джихадистов содержалось большое количество оружия и средств связи. Напомним, территории провинций Даръа и Эль-Кунейтра были полностью освобождены в ходе военной операции «Базальт», которая завершилась в июле прошлого года. При этом благодаря посредничеству представителей российского Центра по примирению враждующих сторон властям САР удалось достичь мирного урегулирования конфликта со многими антиправительственными бандгруппами.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин сообщает о том, что исламисты незаконных вооруженных формирований, оккупирующих территорию «Большого Идлиба», не перестают препятствовать выходу мирных жителей в безопасные районы, подконтрольные Сирийской арабской армии (САА). Боевики не позволяют населению приблизиться к гуманитарному коридору «Абу-Духур» под угрозой применения оружия. Напомним, несколько дней назад также поступали сведения о том, что джихадисты открыли огонь по автомобилям с сирийцами, попытавшимися перейти в зону контроля правительственных сил.

Тем временем Twitter-канал (Step_Agency) заявляет о новых перестрелках между САА и радикалами в южной части региона. Артиллерия сил САР ударила по военным объектам террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» на окраине населенного пункта Трамла. Сведения о нанесенном исламистам уроне в настоящий момент уточняются.

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

Несмотря на предыдущие заявления о выводе отрядов из приграничных с Турцией районов, «Демократические силы Сирии»**** (SDF) все еще осуществляют рейды в городе Рас Аль-Айн. Информационный портал Al Nour сообщает о том, что во время обысков курдские радикалы начали беспорядочную стрельбу в жилых кварталах населенного пункта. Сведения о возможных жертвах среди мирного населения пока выясняются. Напомним, в соответствии с американо-турецким соглашением о создании «зоны безопасности» на севере САР, курды обязались покинуть территорию вблизи сирийско-турецкой границы.

Кроме того, «демократическая армия» продолжает пополнять свои ряды посредством принудительной мобилизации. Так, на взъезде в Хасаку был установлен еще один контрольно-пропускной пункт, который будет использоваться для набора молодых людей, въезжающих в город.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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