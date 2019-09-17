Счастливая мать Кокорина опубликовала фото с освобожденными сыновьями

Москва, 17 сентября. Мать футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла отреагировала на освобождение сыновей из колонии по УДО. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте Светланы Кокориной.

«Я снова стала матерью! Что будет завтра? Не знаю! Сегодня я счастлива! Спасибо всем, кто был с нами все это время!» — написала она.

Во вторник форвард Кокорин и хавбек Мамаев вышли на свободу по условно-досрочному освобождению. Футболисты отбывали наказание после двух драк в Москве в октябре прошлого года, в результате которых от их рук пострадали водитель телеведущей Первого канала Виталий Соловчук, а также чиновник Минпромторга Денис Пак. Уголовное дело было заведено по статьям «Хулиганство» и «Побои», позже дело переквалифицировали — «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Ранее стало известно, что форвард Кокорин, пребывающий в статусе свободного агента, заключил новый контракт с сине-бело-голубыми после освобождения из ИК-4. Как рассказал адвокат Юрий Падалко, Мамаев приступит к исполнению действующего контракта с «Краснодаром», а «Зенит» заключил новое соглашение с Кокориным.

8 мая текущего года Пресненский суд российской столицы приговорил Кокорина к полутора годам колонии общего режима, Мамаева — к 1 году и 5 месяцам. После пребывания под стражей необходимое количество времени футболисты подали на условно-досрочное освобождение, и 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение заключенных футболистов.