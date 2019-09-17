Стало известно, в какую сумму обошелся чиновнице из Ульяновска отдых с «нефтяными» ваннами

Ульяновск, 17 сентября. Стало известно, в какую сумму обошелся отдых советницы губернатора Ульяновской области Светланы Опенышевой, которая теперь может потерять работу за селфи в «нефтяной» ванне.

Неделя проживания в азербайджанском отеле Garabag spa & Resort, в котором провела отдых Опенышева, этой осенью будет стоить 40,5 тысячи рублей, рассказывает «Ридус». Отель располагается на территории курортной зоны Нафталан — известном по всему миру месте с уникальными залежами нафталановой нефти.

Так называемые «нефтяные», они же — нафталановые ванны, которые стали причиной скандала, наряду с трехразовым питанием и медицинскими обследованиями входят в стоимость проживания, сообщает НСН.

Известно, что в общей сложности отдых в Азербайджане на двоих с мужем обошелся чиновнице в 59 тысяч рублей, не считая перелета. При том, что годовой доход Опенышевой, согласно декларации, составляет 2,1 млн рублей (то есть 175 тысяч в месяц). Ранее чиновница возглавляла аппарат губернатора и правительства региона.

Напомним, руководитель IT-корпорации Ульяновской области Светлана Опенышева может быть уволена из-за «шоколадных ванн», которыми она похвасталась на своей странице в Instagram. Фото чиновница сделала в отеле Азербайджана. На снимке она принимает ванну с нафталаном, который называют «лечебной нефтью».

После публикации губернатор Ульяновской области Сергей Морозов инициировал проведение в отношении Опенышевой служебной проверки и сказал, что его решение — уволить женщину. Он также посоветовал Опенышевой жить скромнее.