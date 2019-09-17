Полиция занялась наехавшим на журналиста отчимом Кокорина

Белгород, 17 сентября. Полиция в Белгородской области проводит проверку по факту наезда у колонии в городе Алексеевка внедорожника, за рулем которого был отчим освобожденного по УДО футболиста Александра Кокорина, на журналиста. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Белгородской области.

Отчим Кокорина Кирилл Логинов и мать футболиста прибыли к выходу из колонии №4 в Белгородской области на черном автомобиле Mercedes-Benz Gelandewagen. У крыльца братьев Кокориных — Александра и Кирилла — и Павла Мамаева ждала толпа журналистов. Отчим футболиста, сдавая назад, наехал на ногу сотрудника «Матч ТВ». На место происшествия прибыла карета скорой помощи, медики, осмотрев репортера, сделали ему укол. Федеральное агентство новостей опубликовало ранее видео с места инцидента.

Сотрудники полиции составили в отношении Логинова протокол о нарушении ПДД, сообщила «Газета.ру».

«По предварительным данным, водитель 1968 года рождения, управляя иномаркой, при движении задним ходом допустил наезд на мужчину 1998 года рождения. По данному факту проводится проверка. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении УМВД РФ по Белгородской области.

Пресненский суд Москвы в начале мая за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Короиных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию, напомнил «Ридус». Братья Кокорины получили полтора года колонии, Мамаев и Протасовицкий — один год и пять месяцев. В начале сентября суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Кокориных и Мамаева. Судебное заседание, на котором рассмотрят ходатайство об УДО Протасовицкого, ожидается 24 сентября.