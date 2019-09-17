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Путин присвоил театру имени Волкова в Ярославле статус особо ценного объекта культуры

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Путин присвоил театру имени Волкова в Ярославле статус особо ценного объекта культуры

Москва, 17 сентября. Ярославский государственный театр драмы имени Федора Волкова получил статус особо ценного объекта культурного наследия. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Еще в июне российский лидер поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву внести театр имени Волкова в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ для сохранения художественных традиций.

Указом, который опубликован на официальном портале правовой информации, президент постановил Минкультуры РФ включить театр в свод, присвоить ему особый статус, а Кабмину — обеспечить правовые, финансовые и материальные условия деятельности учреждения.

Документ вступает в силу со дня его подписания, отмечает «Культуромания».

Путин присвоил театру имени Волкова в Ярославле статус особо ценного объекта культуры

Напомним, в конце марта этого года глава Минкультуры РФ Владимир Мединский подписал указ об объединении Александринского театра и театра драмы имени Волкова. Однако вскоре Медведев приостановил действие приказа. Глава Кабмина поручил сначала обсудить возможное объединение театров с профессиональным сообществом, а также жителями Петербурга и Ярославля.
 
Впоследствии замминистра культуры РФ Павел Степанов сообщил, что приказа об объединении не существует, его не внесли в базу министерства.

Театр имени Волкова в Ярославле является старейшим в России, его основали в 1750 году. Комплекс зданий театра расположен в центре города. С 5 июля этого года должность врио директора занимает Юлия Серова.

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Источник: Официальный интернет-портал правовой информации
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