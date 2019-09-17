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Врачи рассказали, как пережить «барическую пилу»

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Врачи рассказали, как пережить «барическую пилу»

Москва, 17 сентября. Главный врач клинической больницы № 64 Ольга Шарапова рассказала, как поддержать организм во время «барической пилы».

«Барическая пила» — так синоптики называют резкие колебания атмосферного давления. По данным центра погоды «Фобос», на этой неделе ожидаются сильные перепады давления.

Ольга Шарапова призналась, что страдает гипертонией. И главный принцип сохранения здоровья — постоянное движение. Лучше делать зарядку и самомассаж шейной зоны, а на завтрак выпить мятный чай.

«Пару таблеток глицина под язык, он выравнивает давление. Если кружится голова, выпейте парацетамол, цитрамон, кофеиносодержащие препараты», — дала совет специалист, ее цитирует «Вечерняя Москва».

Скачки атмосферного давления опасны для людей, у которых проблемы с сосудами, почками, печенью и сердцем. Она призвала обратиться за консультацией к врачу.

Как рассказала семейный врач-гомеопат Татьяна Колотова, важно хорошо высыпаться в такие дни. Сосуды должны адаптироваться к давлению.

Если вы вымотаны физически, то у вашего тела нет ресурсов, чтобы выдержать дополнительные нагрузки. Человек в таком состоянии может потерять сознание. 

Ранее московские врачи назвали симпотомы, которые свидетельствуют о раке в области шеи и головы.

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