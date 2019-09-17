Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Африка
  /  Обновлено: 

Режим Триполи атакует ООН после критического доклада о ситуации в Ливии

1 101
0 Оставить комментарий

Режим Триполи атакует ООН после критического доклада о ситуации в Ливии

Корреспонденты Федерального агентства новостей ФАН Альгис Микульскис и Владимир Малянов, посетившие удерживаемую Правительством национального согласия (ПНС) часть Ливии, вечером 30 августа стали свидетелями митинга на центральной площади Триполи, в котором принимали участие несколько десятков местных жителей. Из-за сопровождающей наших репортеров повсюду охраны, которая контролировала каждый их шаг, у них не было возможности сделать объективный репортаж об этой акции. Корреспонденты ФАН смогли рассказать правду об этой акции, только когда вернулись из Ливии.

Публично митингующие ливийцы в Триполи выражали негодование в связи с заявлениями Гасана Саламе — власти Ливии обвиняют представителя ООН в том, что он нарушил принцип нейтралитета. Однако можно было легко заметить, что все митингующие говорили похожие заученные фразы. Ряд собеседников наших репортеров, с которыми затем удалось переговорить, сообщили, что на самом деле понятия не имеют, кто такой Гасан Саламе.

При этом в ходе митинга мужчины и женщины держали в руках плакаты, на которых на арабском и английском языках были написаны требования к чиновникам ООН «оставить их страну в покое» и «дать жителям самостоятельно решать свою судьбу».

Режим Триполи атакует ООН после критического доклада о ситуации в Ливии

После разговора с местными жителями стало ясно, что они не по собственной воле вышли на главную площадь Триполи критиковать чиновников ООН. На это указывали и многочисленные вооруженные бойцы от ПНС, которые якобы обеспечивали безопасность демонстрантов, и общее настроение участников процесса. Один из них признал, что за участие дают продукты.

Присутствовавший на митинге пожилой мужчина по имени Абу Валид (имя изменено из соображений безопасности — прим. ФАН) сообщил Альгису Микульскису, что пришел на митинг «потому, что нужно как-то жить». За участие в таком митинге можно получить хлебные лепешки, сообщил старик.

«Я при Каддафи был уважаемым человеком, дома строил. А теперь приходится на шествия ходить, чтобы внуков прокормить. Нечего строить теперь», — посетовал Абу Валид.

Но даже такой короткий рассказ не понравился силовику, наблюдавшему за демонстрацией и он потребовал его удалить.

Режим Триполи атакует ООН после критического доклада о ситуации в Ливии

Местные жители запуганы убийствами и притеснениями, они лишь шепотом и намеками готовы рассказывать о том, что происходит в стране. Стоявшая рядом с корреспондентами ФАН женщина попросила у корреспондента ФАН денег, показав фотографию своих детей. Видимо, отчаявшаяся женщина пришла на шествие в попытках найти помощь хотя бы у иностранных журналистов.

Режим Триполи атакует ООН после критического доклада о ситуации в Ливии

Напомним, этот митинг был нужен местным властям для того, чтобы попытаться опровергнуть факты из недавнего доклада спецпредставителя ООН по Ливии Гасана Саламе, который в своем отчете отразил многие реальные проблемы страны.

Саламе, в частности, заявил, что в Триполи и Мисурате под прикрытием так называемого «правительства» действуют боевики террористических организаций и радикалы-исламисты. Ранее — еще весной — Саламе на закрытой встрече Совета Безопасности ООН сообщил, что на стороне ПНС воюют также джихадисты незаконных вооруженных формирований из сирийского Идлиба.

Режим Триполи атакует ООН после критического доклада о ситуации в Ливии

По всей видимости, окружение Файеза Сарраджа (и многочисленные вооруженные группировки, подконтрольные, частично подконтрольные и практически неподконтрольные ПНС) все устраивало до тех пор, пока ООН официально поддерживала ливийские власти в Триполи. Когда на высшем уровне заявили о преступлениях этого режима, в Правительстве национального согласия, очевидно, испытали настоящий шок.

Помимо ООН, Евросоюз ранее тоже выразил обеспокоенность в связи с тем, что в Триполи вполне вольготно себя чувствуют террористы из группировок, входящих в санкционный список Совбеза. О том, что Турция поддерживает ПНС, направляя в Ливию лояльных джихадистов из Сирии, тогда же открыто заявляли и лидеры турецких оппозиционных партий Кемаль Оглу и Кемаль Кылычдар Оглу. Однако поставки продолжались — некоторые из них попадали в поле зрения мировых СМИ и международных организаций.

Режим Триполи атакует ООН после критического доклада о ситуации в Ливии

Долгое время международное сообщество считало Правительство национального согласия единственным легитимным органом государственной власти в Ливии, однако сейчас даже в ООН осознали, что на самом деле представляет собой структура, созданная Файезом Сарраджем. В то время как восточная часть страны, которую защищают силы Ливийской национальной армии, уничтожает террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), ПНС опирается на ввозимых Турцией иностранных джихадистов.

Причина проста — ПНС не заботится ни о внутринациональном примирении, ни о качестве жизни ливийцев. Правительство национального согласия с самого своего создания в 2016 году заботится только о контактах с иностранными игроками, которых интересует ливийская нефть.

Режим Триполи атакует ООН после критического доклада о ситуации в Ливии

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров