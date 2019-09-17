Режим Триполи атакует ООН после критического доклада о ситуации в Ливии

Корреспонденты Федерального агентства новостей ФАН Альгис Микульскис и Владимир Малянов, посетившие удерживаемую Правительством национального согласия (ПНС) часть Ливии, вечером 30 августа стали свидетелями митинга на центральной площади Триполи, в котором принимали участие несколько десятков местных жителей. Из-за сопровождающей наших репортеров повсюду охраны, которая контролировала каждый их шаг, у них не было возможности сделать объективный репортаж об этой акции. Корреспонденты ФАН смогли рассказать правду об этой акции, только когда вернулись из Ливии.

Публично митингующие ливийцы в Триполи выражали негодование в связи с заявлениями Гасана Саламе — власти Ливии обвиняют представителя ООН в том, что он нарушил принцип нейтралитета. Однако можно было легко заметить, что все митингующие говорили похожие заученные фразы. Ряд собеседников наших репортеров, с которыми затем удалось переговорить, сообщили, что на самом деле понятия не имеют, кто такой Гасан Саламе.

При этом в ходе митинга мужчины и женщины держали в руках плакаты, на которых на арабском и английском языках были написаны требования к чиновникам ООН «оставить их страну в покое» и «дать жителям самостоятельно решать свою судьбу».

После разговора с местными жителями стало ясно, что они не по собственной воле вышли на главную площадь Триполи критиковать чиновников ООН. На это указывали и многочисленные вооруженные бойцы от ПНС, которые якобы обеспечивали безопасность демонстрантов, и общее настроение участников процесса. Один из них признал, что за участие дают продукты.

Присутствовавший на митинге пожилой мужчина по имени Абу Валид (имя изменено из соображений безопасности — прим. ФАН) сообщил Альгису Микульскису, что пришел на митинг «потому, что нужно как-то жить». За участие в таком митинге можно получить хлебные лепешки, сообщил старик.

«Я при Каддафи был уважаемым человеком, дома строил. А теперь приходится на шествия ходить, чтобы внуков прокормить. Нечего строить теперь», — посетовал Абу Валид.

Но даже такой короткий рассказ не понравился силовику, наблюдавшему за демонстрацией и он потребовал его удалить.

Местные жители запуганы убийствами и притеснениями, они лишь шепотом и намеками готовы рассказывать о том, что происходит в стране. Стоявшая рядом с корреспондентами ФАН женщина попросила у корреспондента ФАН денег, показав фотографию своих детей. Видимо, отчаявшаяся женщина пришла на шествие в попытках найти помощь хотя бы у иностранных журналистов.

Напомним, этот митинг был нужен местным властям для того, чтобы попытаться опровергнуть факты из недавнего доклада спецпредставителя ООН по Ливии Гасана Саламе, который в своем отчете отразил многие реальные проблемы страны.

Саламе, в частности, заявил, что в Триполи и Мисурате под прикрытием так называемого «правительства» действуют боевики террористических организаций и радикалы-исламисты. Ранее — еще весной — Саламе на закрытой встрече Совета Безопасности ООН сообщил, что на стороне ПНС воюют также джихадисты незаконных вооруженных формирований из сирийского Идлиба.

По всей видимости, окружение Файеза Сарраджа (и многочисленные вооруженные группировки, подконтрольные, частично подконтрольные и практически неподконтрольные ПНС) все устраивало до тех пор, пока ООН официально поддерживала ливийские власти в Триполи. Когда на высшем уровне заявили о преступлениях этого режима, в Правительстве национального согласия, очевидно, испытали настоящий шок.

Помимо ООН, Евросоюз ранее тоже выразил обеспокоенность в связи с тем, что в Триполи вполне вольготно себя чувствуют террористы из группировок, входящих в санкционный список Совбеза. О том, что Турция поддерживает ПНС, направляя в Ливию лояльных джихадистов из Сирии, тогда же открыто заявляли и лидеры турецких оппозиционных партий Кемаль Оглу и Кемаль Кылычдар Оглу. Однако поставки продолжались — некоторые из них попадали в поле зрения мировых СМИ и международных организаций.

Долгое время международное сообщество считало Правительство национального согласия единственным легитимным органом государственной власти в Ливии, однако сейчас даже в ООН осознали, что на самом деле представляет собой структура, созданная Файезом Сарраджем. В то время как восточная часть страны, которую защищают силы Ливийской национальной армии, уничтожает террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), ПНС опирается на ввозимых Турцией иностранных джихадистов.

Причина проста — ПНС не заботится ни о внутринациональном примирении, ни о качестве жизни ливийцев. Правительство национального согласия с самого своего создания в 2016 году заботится только о контактах с иностранными игроками, которых интересует ливийская нефть.

1 Организация запрещена на территории РФ.