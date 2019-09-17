Освобожденный Россией Балух изобразил «жертву режима» перед киевскими журналистами

В Киеве прошла первая пресс-конференция уроженца Крыма, украинского националиста Владимира Балуха, освобожденного из российской тюрьмы в рамках обмена 7 сентября. Балух оказался самым удобным ньюсмейкером для украинских СМИ — он постоянно жаловался на «пытки и избиения» в российских СИЗО, и обещал «продолжить непримиримую борьбу с российским режимом». На корреспондента Федерального агентства новостей он произвел впечатление вполне здорового человека, старательно изображающего «жертву российских силовиков».

Владимир Балух стал одним из последних «политвязней Кремля», решивших встретиться с киевской прессой — после более статусных Олега Сенцова, Александра Кольченко, Романа Сущенко и моряков ВМФ Украины, пытавшихся прорваться через Керченский пролив. До попадания в российскую тюрьму Балух был фермером, держал большое натуральное хозяйство и возделывал несколько полей пшеницы. То есть, судя по всему, жилось ему неплохо. Однако фермеру не давала покоя его «националистическая жилка», которая в итоге и стала источником всех его бед.

Дело в том, что Балух, живя в Крыму, был убежденным украинским националистом. И даже дважды — в 2006 и 2010 году — баллотировался в Верховный совет АР Крым от Конгресса украинских националистов (оба раза безуспешно). Политические убеждения не мешали Балуху вплоть до 2014-го, когда Крымский полуостров вместе со всем его фермерским хозяйством вошел в состав РФ. Однако фермер-националист и не подумал уезжать на «материковую» Украину, видимо, жалко было бросать нажитое непосильным трудом.

После присоединения Крыма к РФ он демонстративно отказался от российского гражданства, сохранил украинский паспорт, вывесил над домом украинский «жовто-блактиный прапор», а на заборе — табличку «Улица героев Небесной сотни». Несмотря на то, что времена сильно изменились, Балух, по словам соседей, продолжал «гнуть украинскую линию». В разговорах с окружающими всячески поддерживал так называемую АТО в Донбассе, искренне радовался антироссийским санкциям и т.д.

В конце концов, окружающим его крымчанам все это надоело, и соседи начали писать на него доносы в правоохранительные органы. К Балуху зачастили с проверками участковый и полицейские наряды, но упрямый фермер не сдавался — изо всех сил костерил Россию и продвигал «идеалы украинства». В итоге в июне 2016-го Владимир Балух попал в местный СИЗО — вроде бы за ссору и потасовку с полицейскими. С тех пор началась история его тюремных мытарств — по данным силовиков, в заключении он часто бузил, устраивал голодовки и сцеплялся с охранниками.

Пришедшие на встречу журналисты искренне сочувствовали «борьбе Балуха с режимом». Ни одному из них не пришло в голову задаться двумя простыми вопросами. Первый — если упрямому фермеру была так мила Украина с ее националистическими идеалами, то почему он просто не взял и не переехал с полуострова, допустим, в Конотоп или Моршанск? Уж где-где, а здесь «свидомого патриота» никто бы и пальцем не тронул. Еще, глядишь, и субсидий на развитие хозяйства бы подкинули.

Второй, не менее простой вопрос — что могло бы случиться с российским фермером на Украине (где-нибудь под Киевом или, не дай бог, подо Львовом), если бы после победы «евромайдана» он наотрез отказался бы от украинского паспорта, водрузил бы над своим домом российский триколор, и прилюдно радовался бы победам ДНР и ЛНР над ВСУ в Донбассе? Думается, незлобивые украинские радикалы спустя неделю вздернули бы такого безумца на воротах его же хозяйства. А само хозяйство сожгли бы вместе со всей его семьей. А вот миролюбивые крымчане, получается, два года терпели «свидомого патриота» прямо у себя под боком.

По ходу встречи со СМИ Владимир Балух, имевший вполне здоровый и благополучный вид, постоянно жаловался в стиле «меня били-колотили в огороде, во кустах, проломили мою голову в семнадцати местах». Он рассказал, что в российском СИЗО ему «надевали наволочку на голову, поливали водой, били электрошокером по спине, ногам и заду». И что в итоге он получил около 150 ударов, в том числе — «мокрой наволочкой по ушам». Украинские журналисты сочувственно ахали и кивали. Они не стали обращать внимание на то, что сидеть на стуле страдальцу после «ужасных пыток» вполне комфортно. Да и уши у него в полном порядке – ни разу ни слова не переспросил.

На встрече Балух рассказал еще одну ужасную историю — о том, что его поместили на 15 суток в штрафной изолятор в тюрьме за то, что он… не поздоровался с сотрудником тюремной администрации.

«Я зашел сделать доклад, и начал со слов «гражданин начальник», а не «Здравствуйте, гражданин начальник!». За это мне объявили 15 суток в ШИЗО», — пожаловался бывший политзаключенный.

Ну, как сказали бы в этом случае бывалые зеки, «в тюрьме со словами надо быть аккуратнее». Особенно если ты периодически устраиваешь бузу, объявляешь голодовки и вообще всячески подставляешь администрацию тюрьмы.

Как и другие освобожденные из заключения 7 сентября украинские политзеки, Балух поблагодарил киевские СМИ за поддержку. Он рассказал, что в тюрьме ему «насильно присвоили российское гражданство, чтобы к нему не могли приходить украинские консульские работники». Впрочем, после освобождения Балух восстановил свое украинское гражданство, и вновь отказался от российского. Думается, что от потери такого «гражданина» в России вряд ли кто-то сильно расстроился.

При этом Владимир Балух заявил, что намерен подать в суд из-за того, что в колонии его ложно обвинили в… избиении сотрудников правоохранительных органов. Как выяснилось, еще будучи в СИЗО в родном Раздольном, фермер напал с кулаками на директора изолятора Валерия Ткаченко. Позже сам Балух и его защита заявляли, что «наоборот, это Ткаченко напал на фермера из-за личной неприязни».

«Конечно, я намерен судиться, — заявил Балух. — Это нужно не столько мне — ведь я уже сейчас на свободе — сколько тем, кто до сих пор остается в российских тюрьмах. Мне принципиально важно наказать соседнее государство за его действия — по крайней мере, финансово. Понятно, что как-то повлиять на духовность этого государства я не смогу… Но это не первоочередная цель. Там, в плену РФ, находится еще много наших ребят, и я должен им помочь».

Вопросов о том, собирается ли фермер возвращаться в Крым, к родному хозяйству, Балуху не задавали — это было излишне. Ему, как и большинству освобожденных 7 сентября украинских политзеков, въезд в Россию закрыт надолго. О своих планах фермер сообщил только, что хотел бы дождаться получения квартиры в Киеве (благо в офисе президента обещали выдать по квартире каждому из освобожденных в ходе обмена), «а там посмотрим».

Что касается обещания Балуха «помочь ребятам, оставшимся в российских тюрьмах», то его помощь может не понадобиться. В случае, если состоится второй обмен заключенными, анонсированный президентом Зеленским и уже подтвержденный в Кремле. Так что упрямому фермеру-националисту, похоже, стоит уже сейчас начать подыскивать на Украине место под новое хозяйство. Тем более, что в офисе Зеленского твердо намерены вскоре начать масштабную продажу земли. А уж украинскими флагами Балуху теперь — хоть обвешайся. Никто и слова не скажет.

Справка

Владимир Балух — уроженец Раздольненского района Крыма. Учился в Агроуниверситете Симферополя, работал инженером по водосбережению в местном колхозе. После воссоединения Крыма с РФ в 2014 году остался гражданином Украины, отказавшись от российского гражданства.

10 июня 2016 года Владимир Балух был осужден Раздольненским районным судом по ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти») на 320 часов обязательных работ в связи с тем, что он якобы оскорбил сотрудника полиции, который участвовал в проведении у него обыска 14 ноября 2015 года.

8 декабря 2016-го в доме Натальи Балух, супруги Владимира Балуха, в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма сотрудники ФСБ в ходе обыска обнаружили на чердаке дома 89 патронов калибра 5,45. В тот же день в отношении Балуха было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов»). Сам Балух был задержан.

12 декабря 2016-го постановлением Раздольненский районный суд постановил арестовать Балуха до 6 января 2017 года. 13 декабря ему предъявили обвинение по той же статье и арестовали до 5 февраля 2017-го, а 3 февраля — до 4 марта 2017-го. 4 августа 2017 года Раздольненский райсуд приговорил Владимира Балуха к трем годам и семи месяцам колонии общего режима.

19 марта 2018 года Балух также объявил о бессрочной голодовке в знак протеста против незаконного содержания за решеткой. С 29 марта 2019-го Владимир Балух содержался в исправительной колонии №4 города Торжок в Тверской области РФ. 7 сентября 2019-го в рамках обмена заключенными между Киевом и Москвой в формате «35 на 35» вернулся на Украину.