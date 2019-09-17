Адвокат рассказал, какие ограничения ждут Мамаева и Кокорина после освобождения

Москва, 17 сентября. Нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева, которые вышли во вторник по УДО из белгородской исправительной колонии №4, ждут стандартные ограничения для условно-досрочно освобожденных.

Как отметил адвокат Мамаева Игорь Бушманов, традиционно ограничения являются формальными. По его словам, спортсменам необходимо прибыть к месту постоянной регистрации, месту жительства и встать на учет в специализированный орган, который находится в территориальном отделе полиции. На это процедуру, напомнил юрист, отводится три рабочих дня.

«Там надо определить, когда нужно будет являться для так называемой отметки и дачи необходимых пояснений надзирающему инспектору, который наблюдает за надлежащим поведением вышедшего по УДО», — объяснил адвокат.

Бушманов обратил внимание на то, что ответственность больше возлагается на вышедшее по УДО лицо. Речь идет о нормальном поведении в публичных местах, что исключит возможность направления в суд ходатайства по отмене УДО, сообщает телеканал «360».

Он указал на то, что футболистам нельзя пить алкогольные напитки, буянить и совершать административные правонарушения.

«Главное — являться в день назначенный для отметки», — подчеркнул адвокат хавбека.

Как сообщал ранее корреспондент Федерального агентства новостей, осужденные за драки футболисты вышли на свободу 17 сентября. Им разрешили досрочно покинуть колонию из-за хорошей характеристики.

Ранее сообщалось, что оба футболиста будут оставаться под контролем полиции примерно до конца 2019 года.