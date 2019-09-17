Отсидевший более двух лет украинский журналист рассказал о терроре режима Порошенко

Украинский журналист Дмитрий Василец больше двух лет провел в СИЗО, получил девять лет колонии, а следом — отмену приговора. О терроре режима экс-президента Петра Порошенко и том, почему украинские журналисты стали его заложниками, он рассказал в интервью председателю комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александру Малькевичу.

Встреча украинского журналиста и российского правозащитника состоялась на полях совещания ОБСЕ в Варшаве, где будут обсуждать свободу слова в странах Европы. Как отмечает член ОП РФ, Дмитрий Василец — человек удивительного мужества и стойкости, который провел более 800 дней СИЗО исключительно за то, что делал свою работу.

Запись интервью была опубликована в telegram-канале Александра Малькевича.

820 дней тюрьмы для «информационного террориста»

Житомирский суд признал Дмитрия Васильца виновным в «пособничестве сепаратизму» в 2017 году. Ему инкриминировали создание телеканала «Новороссия ТВ», освещавшего события на Украине с точки зрения ДНР и ЛНР. При этом журналист виновным себя не признал и отрицал свою причастность к созданию канала. Досудебное расследование в отношении него вели по части 1 статьи 258-3 УКУ «организационное или другое содействие созданию, деятельности террористической группы или организации».

По словам Дмитрий Васильца, сотрудники СБУ называли его «информационным террористом».

«Меня СБУ так и называли — «информационный террорист». Правда, нигде в Уголовном кодексе нет этого определения. Это, знаете, больше из воображения каких-то особо рьяных сотрудников», — отметил он.

В СИЗО журналист провел 820 дней. Иными словами — два года и три месяца.

В феврале 2018 года апелляционный суд Киева отменил приговор журналисту. Правда, признается Дмитрий Василец, для него эта история еще не закончилась. Дело было направлено в первую инстанцию для нового рассмотрения.

«Суды продолжаются, и в любой момент можно, конечно, прокуратуре опять попробовать изменить мне меру пресечения. Мне отменили приговор за счет того, что там нет состава преступления. Уже полтора года нет украинского суда, который готов был бы начать рассматривать мое дело с самого начала. И вот я уже восемь судов объехал. Они пишут, что нет состава преступления, а апелляция заставляет их начать расследование. Им присылают это дело и говорят, что его надо расследовать. Они смотрят и говорят: «Извините, тут нет состава преступления». Отправляют это дело в апелляцию, потому что возвращают обвинительный акт прокурора с пометкой «нет состава преступления». А апелляционный суд понимает: если вернет обвинительный акт, тогда нужно будет следователя, прокурора и судью, который дал мне девять лет, привлечь каким-то образом к ответственности», — рассказал Дмитрий Василец.

Журналист считает, что суд первой инстанции приговорил его к девяти годам лишения свободы, чтобы склонить к обмену.

Не вышло. От обмена Дмитрий Василец отказался.

«Когда они уже поняли, что даже девять лет не двинули меня на обмен, тогда уже пришлось передавать дело в апелляцию, и апелляция — высшая инстанция — все-таки разобралась, и оказалось, что нет состава преступления», — отметил он.

Атмосфера террора для журналистов

Александр Малькевич спросил, правда ли, что журналистов на Украине берут под стражу фактически в качестве заложников. В ответ Василец кивает головой и пожимает плечами: «Ну, да. Год-два. Кто сколько сможет».

«Почему журналистов арестовывали при режиме Порошенко и бросали в тюрьму? Чтобы потом, когда вызывали других журналистов, им говорили: «Смотрите, если вы будете говорить не так, как надо, писать не так, как надо, с вами будет то же самое, что и с журналистами Коцабой, Буровицким, Вышинским и так далее... То есть которых задержали «по беспределу». Всем видно, и все прекрасно понимали, что там нет состава преступления. Но это не помешало СБУ просто взять и предъявить статью, по которой человеку нельзя выйти из тюрьмы. Таким образом, создавалась такая атмосфера террора, и тогда, действительно, многие журналисты прогнулись под систему и ничего плохого в адрес Порошенко не говорили. К сожалению, у нас такие реалии, а мы стали заложниками этой ситуации», — рассказал Дмитрий Василец.

Имена Руслан Коцаба, Василий Буровицкий и Кирилл Вышинский на слуху последние несколько лет.

Руслан Коцаба — оппозиционный украинский журналист. Был осужден по статье 111 УК Украины «Государственная измена». Поводом для обвинений в его адрес стал антивоенный ролик «Я против мобилизации», в котором переживший инсульт Коцаба заявил о своем нежелании идти в армию и призвал бойкотировать незаконную мобилизацию на Украине, ссылаясь на то, что в стране не введено военное положение и нет состояния войны. В 2016 году суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Позже апелляционный суд признал его невиновным по всем пунктам обвинения и полностью оправдал месяцем позже. Коцаба провел в заключении 524 дня.

Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский прилетел в Москву 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой. На Украине его обвиняли по той же 111-й статье Уголовного кодекса о госизмене. Журналист провел под стражей более 400 дней. Сейчас Вышинский не уверен даже в том, безопасно ли ему летать на судебные заседания в Киев.

Во время пресс-конференции в Москве он рассказал, что под домашним арестом на Украине держат журналиста Василия Буровицкого. Его арестовали в роддоме со спецназом, когда он пришел проведать жену с новорожденным сыном.

Головная боль Зеленского

Комментируя нынешнюю «атмосферу террора», Дмитрий Василец напомнил, что не так давно на Украине сменился генеральный прокурор. Надзорный орган возглавил Руслан Рябошапка.

Журналист отметил, что без участия Генпрокуратуры невозможно совершать «какие-либо телодвижения» касательно дел вообще всех политзаключенных. Изменится ли что-то на Украине с приходом Рябошапки на пост генерального прокурора, считает Василец, станет понятно по реакции судов первой инстанции.

«Думаю, что в течение месяца, двух, трех, по реакции судов первой инстанции будет понятно, что они будут делать с делами, которые находятся в процессуальном тупике. Когда сотрудники СБУ тупо сфабриковали эти дела, там нет никаких фактов, никаких доказательств вины людей… Но с этими людьми надо что-то делать, и нужно делать что-то с сотрудниками СБУ, прокурорами и судьями, которые давали санкцию и держали людей в тюрьме. Это открытый вопрос, который будет уже головной болью нового генпрокурора и президента», — сказал Дмитрий Василец.

Гражданская война — бомба под будущим Украины

В завершение беседы Александр Малькевич в шутку спросил у Васильца: как тот думает, у кого из них будет больше проблем из-за этого интервью на Украине — у «опального журналиста» или российского общественника.

В ответ его собеседник заметил, что их встреча состоялась на конференции ОБСЕ, а это — площадка для обмена мнениями. Он призвал к диалогу с Россией.

«Думаю, что любой диалог, особенно с российской стороной, — это плюс. И чем больше будет подобного рода площадок, тем быстрее мы все-таки найдем компромиссы и решим все противоречия, которые возникли между странами», — сказал Василец.

Кроме того, отметил он, необходимо акцентировать внимание на урегулировании ситуации в Донбассе. По мнению журналиста, нужно садиться за стол переговоров, а те, кто выступает против этого — заинтересованы в гражданской войне на Украине.