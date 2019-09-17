Госдума РФ хочет дать подъемные специалистам с дальневосточной пропиской

Москва, 17 сентября. Депутаты Государственной думы РФ хотят уравнять в правах на получение подъемных приглашенных на Дальний Восток специалистов из других регионов страны и выпускников с местной пропиской. Соответствующий законопроект готовят в нижней палате парламента, сообщила депутат ГД Оксана Бондарь.

Согласно программе «Трудовая мобильность», приглашенные на работу на Дальний Восток специалисты могут рассчитывать на субсидию от государства. Ее размер составляет от 225 тысяч рублей, а в некоторых регионах Дальнего Востока сумма подъемных может достигать миллиона рублей.

Подъемные выдаются только приезжим выпускникам, приглашенным на Дальний Восток по востребованным специальностям. Как считает Бондарь, такая система несправедлива по отношению к местным специалистам.

«Есть такие случаи, когда студенты с дальневосточной пропиской едут обучаться в центральные районы страны, чтобы получить специальность, которую они не могут получить в высших учебных заведениях Дальнего Востока. — сказала депутат в беседе с «Парламентской газетой». — Потом, когда они получают профессию, они возвращаются на Дальний Восток и оказываются в неравных условиях с теми, кого привлекают из центральных регионов страны».

Бондарь убеждена, что имеющие дальневосточную прописку выпускники вузов с востребованными специальностями должны получать денежную субсидию, чтобы у них был стимул после окончания учебы вернуться в свои родные края. Чтобы закрепить норму на законодательном уровне, депутат намерена внести поправки в закон «О занятости населения в России».