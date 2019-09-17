Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Власти Ирана отказались от переговоров с США на любом уровне

67
0 Оставить комментарий

Власти Ирана отказались от переговоров с США на любом уровне

Тегеран, 17 сентября. Тегеран отказывается вести переговоры с Вашингтоном на любом уровне. С таким заявлением выступил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

«Политика максимального давления на иранскую нацию не стоит и гроша, и официальные лица Исламской Республики едины в убеждении, что переговоров с США на каком-либо уровне не будет», — указал он.

По мнению Хаменеи, встреча с представителями Соединенных Штатов будет означать успех американской политики давления на Иран в виде санкций и угроз, а также тот факт, что Вашингтон может навязывать Тегерану свои требования.

Он уточнил, что власти страны приняли решение, что с США переговоры не будут вестись ни в каком формате.

Власти Ирана отказались от переговоров с США на любом уровне

Напомним, СМИ сообщали, что в Вашингтоне началась подготовка к возможной встрече президентов США и Ирана Дональда Трампа и Хасана Роухани, которая могла бы пройти на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Однако в Тегеране, комментируя появившуюся информацию, подчеркнули, что иранский президент встречаться с Трампом на полях мероприятия не планирует.

Ранее глава Белого дома заявил, что США не хотят войны с Ираном. Так он ответил на вопрос журналистов, спросивших, мог ли за нападением на саудовские нефтяные объекты стоять Тегеран. Трамп подчеркнул, что этот вопрос сейчас внимательно изучается американской стороной и в ближайшее время Вашингтон даст свое заключение. Он не исключил, что за атакой действительно может стоять Иран.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров