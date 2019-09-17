С Навального требуют возместить 1 млрд за побитые во время беспорядков «Порше» и «Лексусы»

Москва, 17 сентября. Стали известны подробности иска на миллиард рублей, поданного компанией по прокату премиальных автомобилей в московский Арбитражный суд к так называемому «Фонду борьбы с коррупцией» Алексея Навального.

Компания «Флай Авто» подала иск к «ФБК» по итогам трех протестных акций, которые прошли 27 июля, а также 3 и 10 августа. Фирма запрашивает компенсацию материальных и репутационных потерь по целому ряду причин, передает «Царьград».

Так, во время организованных оппозиционером беспорядков транспорту были нанесены физические повреждения — у машин были выбиты стекла и появились царапины. Дело в том, что эти автомобили были припаркованы как раз вдоль маршрута «прогулки» протестующих, которых проходил от проспекта Сахарова до Китай-города.

Кроме того, необходимость изменения маршрута по причине трансформации санкционированного митинга в «прогулку» к администрации президента повлекла увеличение расходов на горючее на 17 млн рублей. Также сумму в 410 млн рублей превысили убытки от отмененных заказов.

Таким образом, ущерб деловой репутации компания оценила в 200 млн рублей, а повреждения, нанесенные протестующими автопарку, — в 178 млн рублей.

При этом, сообщает «Коммерсантъ», «Флай Авто» предоставляет в аренду автомобили люксового и премиум-класса, в том числе «Хаммеры», «Кадиллаки», «Лексусы», «Порше» и другие.

Напомним, 5 сентября фирма по аренде автомобилей подала иск против ФБК Навального на 1 млрд рублей. Совладелец компании прокомментировал суть иска к «ФБК» Навального Федеральному агентству новостей, объяснив, что его компания, которая занимается арендой и лизингом легковых автомобилей и легких автотранспортных средств, понесла серьезные финансовые потери и подпортила деловую репутацию из-за устроенных так называемой «оппозицией» незаконных митингов в Москве в июле — августе.

Кроме того, ранее об убытках из-за несанкционированных протестных акций заявили также Московский метрополитен и заведения общепита. Коптевский суд Москвы удовлетворил иск ГУП «Мосгортранс» о взыскании 1,2 миллиона рублей с организаторов незаконных акций в центре столицы 27 июля.

Так называемая «оппозиция» учинила в Москве в июле — августе незаконные митинги из-за недопуска к выборам в Мосгордуму их претендентов, которые были пойманы на фальсификации подписей.