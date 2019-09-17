Путин тепло поздравил режиссера Владимира Меньшова с юбилеем

Москва, 17 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил народного артиста России, режиссера Владимира Меньшова с 80-летием. Поздравительная телеграмма опубликована во вторник на официальном сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что ключевой секрет режиссерского успеха юбиляра заключается в непрерывном труде, тонком чувстве эпохи, а также способности находить интересные зрителям темы.

Глава российского государства указал на весомый вклад режиссера в сохранение и обогащение традиций российской киноиндустрии.

Напомним, на счету Меньшова примерно 100 ролей в кино, режиссерских работ немного, но каждая из них — шедевр. Речь идет, в том числе о картинах «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и других.

За художественный фильм «Москва слезам не верит» Меньшов в 1981 году получил престижнейшую статуэтку «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».