Москва, 17 сентября. Заявления Запада о том, что Россия «аннексировала» Крым — не что иное, как пропаганда, жители полуострова сами решили войти в состав РФ, заявил профессор Гамбургского университета Райнхард Меркель.

По его словам, референдум, проведенный на территории Крыма в 2014 году, не нарушил международное право. Как пишет швейцарское издание Infosperber, по словам ученого, называть произошедшее «аннексией» неверно. Он напомнил, что результат голосования соответствовал истинному желанию большинства жителей Крыма. Меркель объяснил, что, согласно международному праву, «аннексией» считается захват территории одного государства другим. Такое определение, как указал профессор, дает западным странам возможность обвинять Москву в якобы имевшем место «захвате». Профессор Меркель объяснил законность отделения Крыма от Украины.

«Но это пропаганда. В Крыму произошла не «аннексия», а «сецессия», то есть объявление государственной независимости, подтвержденное результатами референдума, и отделение от Украины», — подчеркнул эксперт.

Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией, которую временно оккупировала РФ. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.

Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры из-за включения полуострова в состав РФ. Совет Европейского союза в очередной раз продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года. Санкции со стороны Брюсселя продлевают запрет для граждан и компаний Европы по импорту различной продукции с территории полуострова. Кроме того, им также запрещается оказывать туристические услуги, инвестировать в экономику Крыма и экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики. При этом в ЕС нарастают антисанкционные настроения.