Ветеран группы «Альфа» увидел проявление агрессии в нападении Устинова на полицейского

Тверской суд Москвы в понедельник, 16 сентября, отправил на 3,5 года в колонию общего режима участника незаконного митинга в центре Москвы Павла Устинова за применение насилия к сотруднику Росгвардии. Сопротивление сотруднику полиции является незаконным, и вдобавок это просто откровенное проявление агрессии. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, комментируя силовой прием, использованный Устиновым против сотрудника Росгвардии.

Вот тот самый «актёр» Павел Устинов, в отношении которого должен быть сегодня вынесен судебный приговор, и за которого готов вписаться Константин Райкин. Устинов утверждает, что в протестах не участвовал и сопротивления не оказывал. А это тогда что? pic.twitter.com/uKncIr1E8T — Дегтярёв Леонид (@leon_elk) 13 сентября 2019 г.

Как следует из материалов дела, 3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин попытался задержать Устинова, который нарушил общественный порядок и стал активным участником массовых беспорядков. Устинов оказал сопротивление, из-за чего Лягин получил вывих плеча. При этом участник незаконного митинга не признал свою вину.

«Признать виновным Устинова Павла в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ, и назначить наказание в виде 3 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — огласил приговор судья.

Дело Павла Устинова было рассмотрено за два заседания. В ходе суда были допрошены свидетели, изучены видеозаписи с места событий. Давая показания, Лягин сообщил, что он провел 20 дней в больнице им. Склифосовского.

Поскольку сотрудник Росгвардии получил вывих плеча из-за силового приема Павла Устинова, это в любом случае является сопротивлением сотруднику полиции, подчеркнул Гончаров. Действия провокатора караются законом, уверен ветеран группы «Альфа».

«Если гражданин считает, что его сопротивление что-то ему поможет доказать, то это, на мой взгляд, абсолютно неправильное решение. Если сотрудник полиции просит гражданина пройти с ним, например, для опроса, то лучше не стоит оказывать сопротивление. В этом случае молодежь, которая приходит на эти митинги, пытается из себя что-то показать. В любом случае это проявление агрессии в отношении сотрудника полиции, что является нарушением закона», — пояснил Сергей Гончаров.

Ранее известный политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян обвинил «малолетних навальнистов» в провокациях на незаконном митинге. При этом поведение сотрудников полиции он назвал невероятно мягкой попыткой заставить людей соблюдать признанные нравственные основы общества.

Соратница скандального блогера Алексея Навального Любовь Соболь в свою очередь пыталась принудить главу ЦИК Эллу Памфилову участвовать в несогласованном митинге у стен мэрии Москвы, что легализовало бы незаконную акцию и оказало бы еще большее давление на избирательный процесс в столице. Однако глава ЦИК твердо отказалась и назвала это провокацией, которая не имеет смысла. Очевидно, таким образом Соболь пыталась отвлечь внимание от «мертвых душ» и массовой рисовки в ее подписных листах.