В российских самолетах начнут раздавать изделия с никотином

Москва, 17 сентября. В российских самолетах впервые раздадут изделия с никотином. Рекламную акцию проведет авиакомпания Utair.

Пассажирам 12 рейсов этого перевозчика раздадут продукт доставки никотина LYFT компании British American Tobacco (BAT). По словам директора департамента по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» Яны Гуськовой, акция стартовала 15 сентября. Она напомнила, что сейчас курение внутри аэропортов, а также на борту самолета строго запрещено, однако некоторые нарушители нарушают правила и курят в туалетах, а это создает дискомфорт для других пассажиров.

Принять участие в этой акции смогут только совершеннолетние граждане. Для этого им нужно будет принять участие в некой «рекламной сессии». Правда, условия этой сессии, Гуськова не привела. По данным РБК, в дальнейшем изделия могут начать раздавать и в самолетах других авиакомпаний, BAT уже ведет переговоры с несколькими перевозчиками. Представители Utair эту информацию пока оставили без комментариев.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект, возвращающий в аэропорты курилки для зарегистрированных пассажиров, работников авиакомпаний и сотрудников самих аэропортов. Второе чтение запланировано на осень. Сообщалось, что курилки могут сделать платными.

Напомним, закон, запрещающий курение табака в аэропортах и вблизи зданий терминалов начал действовать в феврале 2013 года. Спустя четыре года депутат Госдумы Сергей Боярский предложил вернуть в аэропорты курилки, потому запрет, согласно соцопросам, показал свою неэффективность. Законопроект об этом был одобрен в первом чтении в июле этого года. При этом СовФед, Минздрав и Роспотребнадзор эту идею не поддерживают.