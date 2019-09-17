Более 15 российских учителей прибыли в Киргизию для преподавания в школах

Москва, 17 сентября. Более 15 российских учителей-предметников отправились в Киргизию для преподавания в общеобразовательных школах республики, сообщила пресс-служба министерства просвещения РФ.

В этом году в киргизский город Ош прибыли 17 педагогов из России, которые будут преподавать школьникам русский язык, литературу, математику, а также вести уроки в начальных классах. Российские учителя будут работать в Киргизии в течение всего учебного года (2019/2020).

Как отметили в министерстве, Киргизия стала второй страной-участницей российского гуманитарного проекта по направлению учителей-предметников. Уже на протяжении двух лет российских педагогов принимают у себя школы Таджикистана. В этом году 48 российских учителей начальных классов, русского языка и литературы, математики, химии, биологии, физики, информатики и географии продолжают работу в более чем 20 школах республики.

Проект, инициатором которого была спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко, признан успешным и не раз отмечался в ходе двусторонних встреч, в том числе на высшем уровне. Благодаря работе российских учителей возрос уровень владения русским языком среди местных школьников.

Особую роль проекта ранее подчеркивала глава Минпросвещения Ольга Васильева.

«Я сама была в Таджикистане, встречалась с этими учителями, и хочу вам признаться, что теплота отношений и взаимодействия с коллегами по педагогическому цеху говорят о том, что наши страны все больше укрепляют свое образовательное партнерство», — сказала российский министр.

В данный момент министерство просвещения РФ вместе с иностранными коллегами прорабатывает вопрос о расширении проекта и его реализации во Вьетнаме, Монголии, Сербии и Словакии.