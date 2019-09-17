Российские военные раздали продукты и школьные наборы жителям сирийской Гуты — видео ФАН

Офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели новую гуманитарную акцию на территории арабской республики. На этот раз продовольствие и другие необходимые вещи от военных РФ получили жители населенного пункта Арбин в окрестностях Дамаска. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в САР посетил мероприятие и прислал фото и видео с места событий.

В общей сложности сотрудники ЦПВС раздали гражданским лицам 500 продовольственных корзин и 50 школьных наборов для учеников начальных классов. На территории местной школы, где и проходила гуманитарная акция, российские военные совместно с представителями Фонда Ахмада Кадырова вручили учащимся 500 портфелей и спортивный инвентарь для школы: футбольные и баскетбольные мячи.

На данном мероприятии присутствовал также глава администрации города Ратиб Шахрур. Он рассказал нашему корреспонденту, что в Восточную Гуту, и в том числе в Арбин, постепенно возвращаются люди и мирная жизнь. Сейчас в поселении проживает уже порядка 50 тысяч человек.

Население регулярно получает хлеб, поскольку в городе был восстановлен завод, производящий в настоящее время около девяти тонн муки в сутки. Налажено обеспечение людей питьевой водой, однако она пока что только привозная. Также продолжаются ремонтные работы по электрификации населенного пункта — сейчас полностью возобновили работу 25% сетей.

Кроме того, в Арбине в постоянном режиме функционируют одна поликлиника, семь школ (и еще шесть восстанавливаются), четыре детских сада, девять фабрик и порядка 100 мелких мебельных и многих других предприятий.

Напомним, Арбин, как многие соседние поселения Восточной Гуты, на протяжении нескольких лет находились в оккупации террористов «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ), «Джейш Аль-Ислам» и ряда других группировок — почти с самого начала сирийского конфликта. Полностью освободить от джихадистов данный густонаселенный регион Сирийской арабской армии (САА) удалось лишь с российской помощью весной 2018 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.