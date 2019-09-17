Патрушев призвал создать условия для заключения мирного договора с Японией

Токио, 17 сентября. Россия и Япония должны создавать условия для заключения мирного договора, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев после встречи со своим японским коллегой Сигэру Китамурой.

«Да, действительно, этот договор надо заключить, для этого надо создать условия», — сказал Патрушев.

Он подчеркнул, что стороны будут над этим работать. Помимо мирного договора стороны обсудили и вопросы в области безопасности. По его словам, они договорились стараться повышать доверие друг к другу и снижать число моментов, вызывающих непонимание.

«Москва и Токио будут сотрудничать как в двустороннем, так и многостороннем планах», — заверил глава Совбеза РФ.

Как сообщала ранее НСН, вопрос о мирном договоре был поднят президентом РФ Владимиром Путины и японским премьером Синдзо Абэ на Восточном экономическом форуме. Абэ призвал российского лидера заключить договор и тем самым «открыть дорогу безграничным возможностям, которые есть у России и Японии».

Путин в свою очередь отметил, что основой для заключения этого документа станет декларация 1956 года. Однако, как подчеркнул глава РФ, сторонам нужно учитывать «массу вопросов», связанных с военными обязательствами Токио перед Вашингтоном.