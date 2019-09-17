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Более 1,4 тыс. беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за сутки

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Более 1,4 тыс. беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за сутки

Дамаск, 17 сентября. Более 1,4 тыс. беженцев за прошедшие 24 часа вернулись в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном на сайте министерства обороны РФ.

Так, по данным военного ведомства, в Сирию за прошедший день вернулся 1431 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» — 382 человека, из Иордании через КПП «Насиб» — 1049 граждан Сирии.

Накануне в Сирию из Ливана и Иордании вернулся 1421 беженец.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В декабре 2017 года было объявлено о победе над международной террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в Российской Федерации) в Ираке и САР. На сегодняшний день сирийские власти продолжают зачистки от боевиков в некоторых районах страны, а также восстанавливают инфраструктуру и занимаются возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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