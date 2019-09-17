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Сына Киркорова перевели из «Барселоны» в футбольную академию ЦСКА

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Сына Киркорова перевели из «Барселоны» в футбольную академию ЦСКА

Москва, 17 сентября. Сына короля российской эстрады Филиппа Киркорова Мартина зачислили в футбольную академию ЦСКА. Известный футбольный агент Дмитрий Селюк предрек мальчику невероятный успех.

До перехода в ЦСКА сын Киркорова занимался в академии «Барселоны». Планируется, что в новом клубе семилетний Мартин будет посещать тренировки три раза в неделю. Позицию в команде для ребенка пока не выбирали в силу возраста. Тренировать мальчика будет Олег Корнаухов.

Мартин в сопровождении отца уже побывал на осмотре в академии ЦСКА. Филипп Киркоров отметил, что не планирует заставлять сына заниматься футболом, если вдруг мальчик найдет другое увлечение, сообщает «Пятый канал».

Селюк рассказал, что много лет дружит с российским певцом. Также он сообщил, что между собой дружат и их с Киркоровым дети. По словам футбольного агента, это именно он посоветовал перевести Мартина из академии «Барселоны» в ЦСКА. Селюк уверен, что в этом клубе из мальчика могут воспитать не только футболиста, но и «настоящего мужчину», передает URA.RU. Кроме того, он подчеркнул, что Мартин просто влюблен в футбол и не хочет думать о чем-то другом.

«Возможно, Мартин в будущем по популярности затмит своего папу. Будем надеяться, что когда все трибуны будут кричать «Киркоров», это будет связано не с выходом на сцену Филиппа и его песнями, а с появлением на футбольном поле Мартина и его голами», — заявил агент в комментарии Sport24.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров отвел Мартина в первый класс. По данным СМИ, в 2018 году поп-король принципиально не пустил своих детей в школу.

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Источник: Sport24
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