Соловьев высказался о свадьбе Собчак и Богомолова за 40 секунд

Москва, 17 сентября. Телеведущий Владимир Соловьев не удержался и перешел на крик в ходе обсуждения одного из самых нашумевших событий прошедшей недели — эпатажной свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова.

О громком событии минувшей недели Соловьев высказался в эфире утреннего шоу «Полный контакт» с Анной Шафран на волнах «Вести FM». Чтобы выразить мнение о «свадьбе сентября», ведущему хватило сорока секунд.

Соловьев начал с того, что безапелляционно заявил, что ничего другого от этой пары «ждать было нельзя», передает «Царьград».

«А чего вы еще ждали от этих людей?! Вы от них ждали чего? Благочестия? Хорошего вкуса? Тонкого непритязательного юмора? Вы, что, больные? Если взял фрика — получишь фрика. Если бы взял эльфов, получил бы шоу эльфов. Поэтому, слушайте, ничего другого и ждать было нельзя. Очнитесь!», — высказался Соловьев о мистической женитьбе пары Собчак и Богомолова.

Напомним, скандально известная телеведущая и журналист Ксения Собчак 13 сентября второй раз вышла замуж. Теперь ее избранником стал российский режиссер Константин Богомолов.

Для второй свадьбы и первого в своей жизни венчания нерелигиозная Собчак намеренно выбрала самую неподходящую и «дьявольскую» дату — пятницу, 13 сентября. Кроме того, ЗАГС молодые покинули не на традиционном свадебном авто, а на «свадебном катафалке». Многие священнослужители и представители общественности сочли такие эпатажные выходки невесты кощунством. После закрепления брака в ЗАГСе и венчания праздничные гуляния молодожены в большой компании звезд шоу-бизнеса продолжили в Музее Москвы.