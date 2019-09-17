В Госдуме объяснили сообщения об изменении правил ухода в отпуск

Москва, 17 сентября. Гражданам РФ предложили предоставить возможность уходить в отпуск по новым правилам — к примеру, подавать заявление в электронном варианте. Законодательный проект, предусматривающий подобные трудовые отношения, внесли в Государственную думу в конце июня.

В Трудовой кодекс вводятся новые положения о юридически важных сообщениях сторон трудового соглашения, с которыми трудовое законодательство или трудовой договор связывают возникновение, корректировки либо прекращение трудовых отношений, пишет Deita.ru.

Например, предлагается, что юридически значимые сообщения сторон данного договора могут передаваться как в персональном присутствии сторон трудового договора, так и с помощью направления документа по почте, пишет «Ридус».

Последняя в настоящее время стадия прохождения документа — получение заключения от правового управления Госдумы. Его эксперты не сообщили о каких-то нареканиях.

Один из инициаторов проекта, депутат Гаджимет Сафаралиев в беседе с изданием РБК пояснил, что в России проходит цифровизация, и в перспективе многие вопросы будут решаться иначе. Он указал, к примеру, на то, что уже сегодня гражданам не надо подавать заявление для поездок в командировку. Относительно сроков принятия закона парламентарий предположил, что это может случиться до конца года.

«Этот законопроект, я думаю, примут с учетом всех согласований — в лучшем случае к Новому году», — уточнил депутат.

Сообщения российских СМИ о том, что якобы с 1 октября 2019 года заявление на отпуск уже можно будет подать в электронном виде, депутат категорически опроверг.