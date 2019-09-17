Жители Саратова требуют тюрьмы для мужчины, изнасиловавшего молодого врача

Саратов, 17 сентября. Жители Саратова подписывают петицию с требованием посадить в тюрьму подозреваемого в изнасиловании врача. Петиция была опубликована на сайте Change.org.

Ранее пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области сообщила, что в понедельник было совершено нападение на медика, которая направлялась по вызову на дом к пациенту. По версии следствия, девушка-врач не смогла найти нужный адрес и обратилась за помощью к встретившемуся ей незнакомому мужчине. Последний вызывался помощь медику, по пути следования мужчина, убедившись, что поблизости никого нет, «схватил женщину за шею, повалил на землю и изнасиловал», отметил «АиФ».

После случившегося медик обратилась в правоохранительные органы. В данный момент полиция уже установила личность предполагаемого насильника, сообщила «Газета.ру».

Жители Саратова назвали «изнасилование недопустимым по отношению к кому-либо» и создали петицию с требование наказать злоумышленника по всей строгости закона.