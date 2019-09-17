Москва, 17 сентября. Футболист Александр Кокорин заключил новый контракт с футбольным клубом «Зенит» после освобождения из колонии во вторник по УДО. Об этом рассказал адвокат Юрий Падалко.

По его словам, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу и едут домой. Как пишет ТАСС, сторона защиты уточнила, что Мамаев приступит к исполнению действующего контракта с «Краснодаром». «Зенит» заключил новый контракт с Кокориным.

Ранее сообщалось, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев планируют продолжить футбольную карьеру после того, как покинут исправительную колонию в Белгороде по УДО.

По словам знакомого с ситуацией источника ФАН, ситуации футболистов отличаются. Сообщалось, что на Кокорина рассчитывает тренерский штаб «Зенита». Однако из-за проблем со здоровьем его ждет углубленное медицинское обследование, после которого будет оценена перспектива футболиста в петербургском клубе.

Источник утверждал, что финансовые условия договора с Кокориным в несколько раз ниже тех, что были у него до заключения. При этом есть вероятность, что контракт вступит в силу лишь с открытия зимнего трансферного окна, а до этого времени футболист будет приходить форму в расположении клуба.

Источник сообщил, что Мамаеву же предстоит процесс расторжения контракта с «Краснодаром». Он уточнил, что клуб намерен отказаться от услуг футболиста, мотивируя это нарушением ряда пунктов договора. При этом известно, что к полузащитнику есть интерес со стороны «Урала» и «Ахмата». Однако ни один из клубов не будет вступать в переговорный процесс до тех пор, пока не будет завершено разбирательство между футболистом и «Краснодаром».

Во вторник спортсмены вышли на свободу по УДО. Напомним, Кокорин и Мамаев отбывали наказание из-за драк в октябре прошлого года, в результате которых от их рук пострадали водитель телеведущей Первого канала Виталий Соловчук, а также чиновник Минпромторга Денис Пак. Уголовное дело было возбуждено по статьям «Хулиганство» и «Побои», а затем было переквалифицировано в «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к 1,5 года колонии общего режима, Мамаева — к 1 году и 5 месяцам. После пребывания под стражей необходимое количество времени футболисты подали на условно-досрочное освобождение, и 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство заключенных футболистов.