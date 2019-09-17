Освобожденных Кокорина и Мамаева пригласят на заседание комитета Госдумы РФ

Москва, 17 сентября. Освобожденных по УДО футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева планируют пригласить на заседание комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил член комитета Дмитрий Свищев.

По его словам, приглашение в Госдуму станет поддержкой для освободившихся из заключения спортсменов.

«Придут они или нет — сложно сказать. У них сейчас будет непростой период — сначала реабилитация, интеграция обратно в общество. Я не знаю, смогут ли они вернуться в спорт, потому что почти год для них прошел без тренировок. Кто бы ни показывал нам ролики, как они играют в футбол в тюрьме, — это совершено не то. Кроме того, год потерянный спортивной жизни тоже многое значит. У футболистов непродолжительная карьера, молодежь наступает на пятки», — отметил Свищев.

Он подчеркнул, что все произошедшее с Кокориным и Мамаевым стало для них хорошей школой. В комитете желают футболистам как можно быстрее восстановиться и «вести себя нормально» как на поле, так и в жизни. По словам Свищева, спортсменов планируют пригласить в Госдуму в конце октября — начале ноября.

«Мне бы хотелось услышать, как это вообще произошло, что люди чувствуют в этой ситуации, и что дальше они попытаются сделать. При этом я думаю, что, встав на путь исправления, они могут стать примером для многих. У нас же не вся молодежь положительная: есть и правильные ребята, и с определенными сложностями. Тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, необходимо поддержать, а история Кокорина и Мамаева очень показательна. Общество им помогло, государство поверило — отсидели меньший срок. Это говорит о том, что им доверяют, и доверие они заслужили, в том числе своим трудом в местах лишения свободы», — сказал член комитета Госдумы.

В целом Свищев поддержал решение суда, определившего меру наказания для Кокорина и Мамаева.

«Решение суда говорит о том, что у нас нет и не должно быть неприкасаемых. Какой бы ты ни был — заслуженный, великий, красивый или богатый, ты несешь ответственность за свои поступки. Должна быть грань, которую нельзя перешагнуть. Эти ребята, к сожалению, ее не увидели. Сейчас, я думаю, их мировоззрение изменится. И для многих наказание, которое понесли футболисты, — это мощнейший стимул. При этом я бы обратил внимание, что на Западе знаменитых людей, спортсменов, актеров часто в чем-то обвиняют. То они не заплатили безумные налоги, то они кого-то к чему-то склоняли. Но до тюрьмы никто не доходил. Здесь я все-таки приветствую российскую судебную систему, она довела дело до конца», — подчеркнул член комитета Госдумы.

Напомним, осенью 2018 года Кокорин и Мамаев в компании друзей устроили две драки в центре Москвы. Сначала они избили водителя ведущей Первого канала, а через несколько часов в кофейне напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака. В драках принимали участие младший брат Александра Кокорина Кирилл и друг спортсменов Александр Протасовицкий.

8 мая 2019 года суд признал всех фигурантов виновными. Братья Кокорины получили по полтора года колонии общего режима. Мамаева и Протасовицкого суд приговорил к одному году и пяти месяцам колонии, сообщает РИАМО.

Позже фигуранты дела подали прошение об условно-досрочном освобождении. 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство братьев Кокориных и Павла Мамаева. 17 сентября они вышли на свободу из колонии в Белгородской области, передает KP.RU.

Протасовицкий отбывает наказание в Брянской области. Его ходатайство будет рассмотрено 24 сентября.