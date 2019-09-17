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Заворотнюк перенесла трепанацию черепа в Германии

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Заворотнюк перенесла трепанацию черепа в Германии

Москва, 17 сентября. Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа в Германии. Сложную операцию провели, чтобы попытаться удалить злокачественную опухоль.

Новые подробности страшной болезни актрисы опубликовала газета «Московский комсомолец». По данным издания, глиобластому выявили у Заворотнюк этой весной в Германии, после этого медики вскрыли ей полголовы. 

В конце июня она в сопровождении матери вернулась в Россию, после трепанации ее состояние резко ухудшилось. Возникли сильнейшие головные боли, подскочило давление. В итоге ночью 26 июня ей вызвали скорую помощь. Врачи прибыли в особняк звезды в Крекшино. Анастасия была в сознании, она поздоровалась с медиками, показала все документы из немецкой клиники и рассказала о своем диагнозе и жалобах. При этом, как уточняет «МК», Заворотнюк очень сильно изменилась, на голове виднелись швы, и она, как Жанна Фриске, поправилась на несколько килограммов.

Удивительно, что для снятия болевого синдрома немецкие врачи прописали Заворотнюк ибупрофен. Он ожидаемо не дал никакого эффекта. Медики скорой вкололи актрисе трамадол, после этого боль утихла, а давление снизилось. Они пробыли с ней еще несколько часов, после чего, удостоверившись, что женщине стало легче, уехали, пишут «Дни.ру».

Как сообщалось ранее, сейчас Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации одной из московских больниц. Ее ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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