ФСБ и МВД за год выявили террористические ячейки в 17 регионах России

Москва, 17 сентября. Сотрудники Федеральной службы безопасности и министерства внутренних дел России в текущем году выявили законспирированные террористические ячейки в 17 регионах страны. Об этом заявил руководитель главного управления МВД РФ по противодействию экстремизму Олег Ильиных. Его слова приводятся в материале «Не допустить ненависти и вражды» в журнале «Полиция России».

Согласно данным правоохранительных органов, в текущем году полиция совместно с ФСБ обнаружила и ликвидировала законспирированные ячейки боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) в 17 регионах страны.

Он указал на то, что преступная деятельность была пресечена в столице и Московской области, а также Астраханской, Владимирской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тюменской областях и ряде других областей, пишут «Известия».

Как отмечает «Царьград», в общей сложности за первые шесть месяцев 2019 года зафиксированы 972 преступления террористической направленности.

В конце июля первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман сообщил, что практика пресечения террористических актов стабильна — практически 20 случаев с начала года.

Напомним, в конце июля ФСБ предотвратила теракт в Татарстане, на месте планируемой атаки задержаны двое сторонников ИГ1 (запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.