Прокуратура обжаловала отклонение иска к Проказовым, взявшим годовалого сына на митинг

Москва, 17 сентября. Прокуратура Москвы подала жалобу на отказ столичного Лефортовского суда лишить родительских прав супругов Дмитрия и Ольгу Проказовых, которые 27 июля пришли на несанкционированную акцию в Москве с малолетним ребенком. Об этом сообщили в суде.

«Перовская межрайонная прокуратура обжаловала решение Лефортовского районного суда Москвы об отказе в иске к Проказовым о лишении родительских прав. Жалоба надзорного ведомства зарегистрирована в установленном законом порядке», — объяснили в суде.

Лишить Проказовых родительских прав прокуратура Москвы потребовала, поскольку нашла в действиях супругов, которые взяли с собой на несанкционированную акцию годовалого сына, угрозу здоровью и жизни ребенка. Однако 2 сентября иск прокуратуры был отклонен Лефортовским судом в пользу Проказовых.

Прокуратура обжаловала новое решение суда.

Напомним, московская прокуратура потребовала лишить родительских прав участников незаконного митинга в столице, который провела так называемая «оппозиция» 27 июля. Тогда семейная пара Проказовых пришла в центр города на Тверской бульвар с годовалым ребенком. Волонтер штаба соратницы скандального блогера Алексея Навального и юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь Сергей Фомин, чтобы беспрепятственно скрыться от правоохранителей, взял младенца из рук Проказовых, используя малыша как живой щит. По данным полиции, Фомин был одним из организаторов беспорядков: задавал маршрут, проводил настоящий инструктаж по раскачиванию толпы.

Отец ребенка при этом объяснял, что передал сына своему другу и двоюродному брату жены Сергею Фомину, когда они вместе решили покинуть центр города.

Поводом для проведения незаконных митингов стал недопуск сторонников Навального на выборы в Мосгордуму по причине масштабных фальсификаций. У Любови Соболь было обнаружено около 15% липовых подписей, при том, что закон допускает лишь 10% «брака». Кроме того, в ее избирательных листах нашли подписи мертвецов. В одной из столичных квартир полицейские обнаружили настоящую «фабрику» по рисовке поддельных подписей.