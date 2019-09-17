Ожирение — «сытая» бедность по-американски

Практически 40% американцев ежедневно едят фастфуд, об этом сообщает издание The Time. Данные были получены в результате исследования, которое проводилось с 2013 года по 2016 год. Итог — ожирение.

Однако излишняя полнота — далеко не признак чрезмерного достатка. Фактически транснациональные корпорации кормят граждан США едой самого низкого качества, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем. В частности, лишний вес влияет на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат. Позволить себе здоровую пищу могут только те, кто зарабатывает большие деньги, и могут не экономить на еде. При этом фастфуд уже стал частью американской культуры. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Исследование Национального обследования здоровья и питания показало, что жители США испытывают особое пристрастие к пицце и другим высококалорийным продуктам. Чуть ли не половина населения Америки регулярно употребляют пиццу и другие продукты, которые однозначно не идут на пользу здоровью.

В исследовании участвовали граждане США разных возрастов. Американцы в возрасте от 20 до 39 лет признались, что ели вредную пищу в течение последних 24 часов, данный факт констатировали 45% опрошенных. 38% респондентов в возрасте от 40 до 50 лет также злоупотребляют вредной едой. Люди старше 60 лет в 24% случаев питаются неполезными продуктами..

В своих пищевых пристрастиях активно признавались наиболее молодые граждане США — люди в возрасте от 20 до 39 лет. Наибольшим спросом вредная еда пользуется среди мужчин. Также отмечено, что женщины с более высокими доходами реже страдают этим заболеванием, чем представительницы прекрасного пола, зарабатывающие меньше. При этом заработок мужчин никак не связан с их весом.

Ожирением страдают 35% жителей США. С 1980 года уровень ожирения среди подростков в возрасте от 12 до 19 лет вырос в четыре раза, с 5% до 20,6%. Эта проблема серьезно беспокоит медицинское и научное сообщество. Заболевание приобрело характер национального масштаба. Избыточный вес может иметь серьезные последствия для физического и психологического здоровья человека, а также серьезно влияет на метаболизм. Лечение недуга, по некоторым оценкам, в общей сложности обходится в 210 миллиардов долларов. Статистика ВОЗ показывает, что с 1975 года заболеваемость сахарным диабетом выросла в три раза.

Стоит отметить, что на заболевании предприниматели с помощью маркетологов умудряются поднять немалые деньги. При этом фитнес является неэффективным инструментом борьбы с ожирением. Но бизнесменов это нисколько не заботит, поскольку для них главным приоритетом является прибыль. В частности, они пытаются навязать своим клиентам, что главное — это внешний вид, а не здоровье.